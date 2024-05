Mladika bo obsodila izraelsko vmešavanje, premierov kabinet pa ne

»Odločitev slovenske vlade, da slovenskemu parlamentu priporoči priznanje palestinske države, nagrajuje Hamas za umore, posilstva, pohabljanje trupel in obglavljanje dojenčkov ter krepi iransko os zla in škoduje tesnemu prijateljstvu med slovenskim in izraelskim narodom,« je včeraj, po tem ko je vlada Roberta Goloba priznala Palestino, na družbenem omrežju X zapisal izraelski zunanji minister Izrael Kac.

V nadaljevanju je pripisal, da upa, da bo slovenski parlament priporočilo slovenske vlade zavrnil. V svoji objavi je označil le profil prvaka opozicijske SDS Janeza Janše, ne pa, denimo, profila zunanjega ministrstva ali slovenske vlade.

»Gre za popolnoma nesprejemljivo poseganje Izraela v notranje zadeve Slovenije. Od slovenske vlade in zunanjega ministrstva pričakujemo takojšnjo in najostrejšo obsodbo vmešavanja v suverene odločitve naše države,« se je na komunikacijo izraelskega zunanjega ministra Kaca odzval evropski poslanec Klemen Grošelj, ki kandidira na listi Zelenih Slovenije.

Grošelj poziva »vse politične sile v domovini, naj ne podležejo poskusom tujega vplivanja, ne glede na ideološke in druge vezi, ki jih imajo z izraelsko vlado«, ob tem pa je navedel prvaka SDS Janeza Janšo. Znano je, da je izraelska vlada po napadu Hamasa lani 7. oktobra v Izraelu gostila Janšo, pa poslanca SDS Franca Breznika, iz NSi pa predsednika stranke Mateja Tonina in poslanca Jerneja Vrtovca.

Neuradno smo iz ministrstva za zunanje zadeve izvedeli, da komunikacijo izraelskega zunanjega ministrstva ob slovenskem priznanju Palestine ocenjujejo za nesprejemljivo, nedostojno in nediplomatsko, poleg tega pa še, da ima elemente vmešavanja v notranje slovenske zadeve.

Zaradi tega bodo po rednih diplomatskih kanalih v nedeljo ali ponedeljek izraelski strani prenesli protest proti takšni komunikaciji. Nenazadnje, priznanje Palestine za Izrael ne more biti nobeno presenečenje, saj je zunanja ministrica Tanja Fajon na obisku v Izraelu v začetku meseca jasno povedala, da priznanje Palestine za Slovenijo ni več vprašanje.

Za razliko od zunanjega ministrstva pa v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba komunikacijo izraelskega zunanjega ministra vidijo povsem drugače. »Njegova izjava je legitimna reakcija na našo odločitev,« je slišati iz kabineta. Spet drugače, podobno kot na zunanjem ministrstvu, pa zadevo vidijo v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Menijo, da je primerno, da se zunanje ministrstvo odzove po diplomatskih kanalih.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je podpirala takojšnje priznanje Palestine brez odložilnih pogojev, je bila v minulih dneh tarča političnega – nekateri poznavalci pravijo, da tudi hibridnega – napada svojcev žrtev napada Hamasa, ki so gostovali v Sloveniji. Svojci žrtev so za portal Siol.net ocenili, da predsednica republike daje enostranske izjave in da ne pozna dogajanja na Bližnjem vzhodu. Pogovor seveda ni bil javen.