    Mladim kulturni bon za 200 evrov, poudarek na družini kot osnovni celici

    Kaj koalicijska pogodba predvideva na področju zdravstva in demografije?
    Galerija
    Novinarji Dela
    22. 5. 2026 | 07:19
    A+A-

    Kulturi v koalicijski pogodbi, ki so jo včeraj podpisali koalicijski partnerji, ni odmerjenega prav veliko prostora, malo več kot ena stran med 35, a je v pogodbi kar nekaj zanimivosti. Poleg pričakovanih sprememb sheme financiranja kulture in akcijskega načrta v kulturi, prenovitve zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sprememb v zakonu o medijih, noveliranju zakona o RTV in reviziji dosedanjega dela na ministrstvu za kulturo najdemo veliko vsebinskih poudarkov, ki so bili v volilnem programu Demokratov Anžeta Logarja.

    Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

    Gre za namero o vzpostavitvi pilotnega projekta kulturnega bona v vrednosti 200 evrov ob dopolnitvi polnoletnosti, vzpostavitvi enotne podatkovne platforme e-kultura, internacionalizaciji kulture, nacionalni strategiji arhitekture in spremembah v javnih zavodih. Pogodba vsebuje tudi sprejetje zakona o slovenskem jeziku, ki se bo ukvarjal z rabo slovenščine, in ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

    Družina kot osnovna celica

    Poglavje o demografiji, družini in socialnih zadevah je eno daljših. Pričakuje se povečanje zaposlenosti in delovne aktivnosti, pa čeprav je bazen domače delovne sile izčrpan. Družinska politika bo temelj dolgoročnega demografskega razvoja, družina pa osnovna celica. Vrtec bo postopno brezplačen za vse otroke. Socialna pomoč pa vezana na javna dela; kdor bo delo odklonil, bo imel nižjo pomoč. Pri dolgotrajni oskrbi bodo popravili krivice, ki naj bi bile storjene, pri stanovanjih pa vzpostavitev enotnega sistema stanovanjske podpore za mlade in mlade družine.

    Mladi na ulici. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

    Konec vojne z zdravniki

    Konec vojne z zdravniki je ena od alinej poglavja o zdravju, način doseganja pa ni opisan. Izboljšan bo status medicinskih sester, strežnikov in tehničnega osebja. Pacient bo postavljen v osredje zdravstvenega sistema, njegovo zdravstveno obravnavo bo plačal ZZZS. Čakalne dobe bodo skrajševali z vsemi licenciranimi izvajalci, zasebni licencirani izvajalci bodo vključeni v javno mrežo. Predvidena sta enotni informacijski sistem in debirokratizacija. Zdravstveni sistem bo del kritične infrastrukture. ZZZS bo reformiran, javni zdravstveni zavodi pa bodo postali javne gospodarske družbe. Koalicijska pogodba predvideva pospešitev investicij.

    Nad korupcijo s Skokom

    Ena od zavez koalicije na področju pravosodja je skrajševanje sodnih postopkov ter povečanje učinkovitosti sojenja. K temu naj bi pomagalo zaključevanje postopkov po instančni poti brez vračanja zadev na prvo stopnjo v ponovno odločanje. Za vzpostavitev sistema imenovanja in položaja sodnikov je predvidena uvedba poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem ter določitvijo meril in postopkov imenovanja – tudi za ustavne sodnike.

    Nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj funkcionarjev, javnih uslužbencev in nosilcev javnih pooblastil vključuje tudi integriranje Komisije za preprečevanje korupcije v Skok. Za obtožnice, ki bi jih vložil Skok, predvidevajo tudi ustanovitev specializiranih oddelkov sodišč na vseh stopnjah. Vzpostaviti nameravajo sistem izvršbe denarnih kazni na socialne transferje, razširiti ukrepe kaznovanja za hujša nasilna kazniva dejanja za storilce, starejše od 16 let, ter uvesti prekršek poveličevanja totalitarnih simbolov na enoten način za vse totalitarne sisteme.

    Vzgoja v koalicijski pogodbi ni nikjer več omenjena. FOTO: Jure Eržen

    Ustanovitev učiteljske zbornice

    Koalicijska pogodba področje izobraževanja, znanosti in mladine – vzgoja ni nikjer več omenjena – v določenih delih vrača v čas preteklih Janševih vlad. Tak primer je gotovo napoved, da bodo sestave svetov šol vrnili v razmerje 3–3–3, torej da bodo zaposleni, starši in ustanovitelj imeli vsak po tri predstavnike. Tak sistem je bil uveden že leta 2006 z ministrom Milanom Zverom in konec leta 2021 z ministrico Simono Kustec, a je trajalo le pol leta, do menjave vlade. Sicer pa v koalicijski pogodbi napovedujejo še oblikovanje kurikularne skupine, »ki bo oblikovala skupni del učnih načrtov za osnovno in srednjo šolo vseh smeri ter učne načrte, ki vsak zase, po disciplini, ne bo presegal več kot pet strani«.

    Dogovoriti se moramo, kaj od šole sploh hočemo

    Več kot 200 učnih načrtov so sicer pravkar prenovili, uporabljati jih bodo začeli 1. septembra. Izhodišča za prenovo so nastajala še v času zadnje Janševe vlade, štiri milijone evrov je za prenovo učnih načrtov prišlo iz načrta za okrevanje in odpornost. Napovedujejo še uvedbo novih predmetov ali dopolnitve učnih načrtov za digitalizacijo, računalništvo, informatiko, podjetništvo, finančno opismenjevanje.

    V načrtu je tudi reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature, pišejo, da bodo omejili uporabo mobilnih telefonov v šolah. Njihovo uporabo je sicer že omejila zadnja novela zakona o osnovni šoli. V koalicijski pogodbi je v tem delu tudi jasen podpis SDS in NSi, saj napovedujejo vzpostavitev »pravičnega sistema financiranja zasebnih vrtcev in šol«. V koalicijski pogodbi je napovedana tudi ustanovitev učiteljske zbornice.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnost kot poslovna prednost tudi za manjša podjetja

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    21. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
