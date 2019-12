FOTO:Mladinski hotel tudi v deželi suhe robe in lončarstva

»Računamo, da bomo leta 2021 začeli s konkretnimi deli,« pravi ribniški župan Samo Pogorelc. Foto Simona Fajfar

Spalnih kapacitet bo dovolj za en avtobus obiskovalcev. Foto Simona Fajfar

Ribničani bodo spet pridobili dvorano za kulturne dogodke. Foto Simona Fajfar

Urbanov dom naj bi postal središče za različne generacije. Foto Simona Fajfar

Stavba je v širšem središču Ribnice. Foto Simona Fajfar

Ribnica – Stavbo, ki je znana kot Ideal center in že dve desetletji propada v širšem središču Ribnice, bo občina začela obnavljati. Pripravljena je idejna zasnova za ureditev Urbanovega doma Ribnica s kegljiščem, restavracijo, dvorano in mladinskim hotelom.»Računamo, da bomo leta 2021 začeli s konkretnimi deli,« pravi ribniški župan Samo Pogorelc o obnovi stavbe, ki je bila zgrajena kot Dom JLA. Po odhodu jugoslovanske vojske so v stavbi uredili trgovski center, potem pa je zgradba tudi zaradi neurejenih lastniških razmerij med občino in državo ostala prazna in je propadala.Pred nekaj leti je lastnik postala občina Ribnica, ki je sedaj pripravila idejno zasnovo prenove. Na okoli 3000 kvadratnih metrov površin bodo v kleti uredili bowling in kegljišče ter bar s pripadajočimi servisnimi prostori. V pritličju bodo restavracija, recepcija in dvorana s 360 sedišči ter sobe z 28 ležišči mladinskega hotela, v nadstropju pa bodo še dodatne sobe z 38 ležišči.Poleg tega, da bodo v občinskem središču spet imeli dvorano z odrom za kulturne dogodke, so pomembne spalne kapacitete, ki jih v občini ni dovolj, pravi Samo Pogorelc: »Z Urbanovim domom bi radi naredili prostor, ki bo stičišče vseh generacij, obenem pa želimo tu zagotoviti toliko spalnih kapacitet, da bi lahko tu prenočil avtobus obiskovalcev.«Na tak način, računajo, bodo spodbudili turizem oziroma bodo obiskovalcem predstavili zanimive obstoječe programe, ki jih imajo, na primer, v Rokodelskem centru. Ponudili pa bi lahko tudi športne priprave, saj je Ribnica odlično opremljena s športnimi objekti in imajo poleg velike športne dvorane tudi bazen.»Po optimalni varianti bo Urbanov dom Ribnica končan let 2022,« pravi Samo Pogorelc, ki upa, da bodo za obnovo pridobili sredstva z različnih virov. Prihodnje leto načrtujejo pripraviti dokumentacijo, tako da bi leta 2021 začeli s konkretnimi obnovitvenimi deli.V občinskem proračunu za leto 2021 - občina Ribnica je že sprejela proračuna za leto 2020 in 2021 -, je za to investicijo načrtovanih 807.000 evrov občine, s tem, da je celotna naložba ocenjena na tri milijone evrov. Računajo še na sredstva ministrstva za gospodarstvo, kulturo in sredstva za energetsko sanacijo, ki jih podeljuje ministrstvo za infrastrukturo.