Lani pri nas 103 mladoletne nosečnosti, prakse porodnišnic pa različne

V ta teden sprejetem Šutarjevem zakonu je nekaj določil, s katerimi naj bi država bolje poskrbela za mladoletne mame. Centrom za socialno delo med drugim nalaga preverjanje, ali je za otroka primerno poskrbljeno, uvedbo skrbništva, kadar je porodnica mlajša od 15 let, in nadzor nad ustrezno porabo otroškega dodatka. Koliko sploh je deklet, ki postanejo mame pred osemnajstim letom? Praviloma manj kot 30 na leto, poizvedovanje pa je pokazalo, da so prakse porodnišnic v teh primerih različne, čeprav za vse veljajo enaka pravila.