Mladoletnik trikrat postavil predmete na železniške tire in ogrozil življenja

Celjski policisti so v zadnjih treh mesecih obravnavali tri primere namerne nastavitve predmetov na železniške tire v bližini prehoda Medlog, so sporočili iz PU Celje. V nobenem od primerov ni prišlo do iztirjenja vlaka ali poškodb, je pa bila povzročena materialna škoda.

Prvi dogodek se je zgodil 22. avgusta, ko je potniški vlak s 25 potniki trčil v prometni znak z betonskim podstavkom, kar je povzročilo približno 3000 evrov škode. Drugi primer so policisti zabeležili 16. oktobra, ko je vlak s štirimi potniki trčil v enak predmet in utrpel okoli 500 evrov škode. Tretjič se je to zgodilo 17. novembra, ko je strojevodja pravočasno ustavil vlak pred stoli, mizo, kolesom in silhueto človeka, zato škoda ni nastala.

Policija je z zbranimi obvestili in zavarovanimi dokazi ugotovila, da je vsa tri dejanja storil starejši mladoletnik z območja PU Celje. Osumljen je kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem po 326. členu kazenskega zakonika, poleg tega pa naj bi septembra namenoma poškodoval sedem javnih koles in sodeloval v kaznivem dejanju z elementi nasilja in premoženjske koristi. Policisti so mu prejšnji teden odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Za dejanje je predpisana kazen do treh let zapora.

Policija opozarja, da se podobni primeri pojavljajo tudi drugod po Sloveniji. Neznanci na tire polagajo različne predmete, kar predstavlja resno grožnjo potniškemu in tovornemu prometu, saj lahko povzroči iztirjenje vlaka in ogrozi življenja. Zaradi tega so poostrili nadzor nad železniško infrastrukturo, okrepili sodelovanje s Slovenskimi železnicami ter spodbudili dodatno pozornost zaposlenih pri nadzoru kritičnih območij in video nadzora.Občane pozivajo, naj ob zaznanih sumljivih ravnanjih ob železnici pokličejo interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali se oglasijo na najbližji policijski postaji.

Preverili smo, ali je v zadnjem času več nevarnih poškodovanj, kaj v zvezi s tem počnejo pristojni, pa tudi, ali gre za namerne sabotaže ali za mladostniško izživljanje, ki pa ima lahko tragične posledice.