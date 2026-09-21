Mladoletniki prerezali električne vodnike ob progi

Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so pojasnili, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še pojasnili policisti.

Do podobnih incidentov je prišlo tudi že v preteklosti. Leta 2025 je neznanec na železniški postaji Grahovo namerno prerezal žične mehanizme, zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega, ni bil noben poškodovan.

Še en podoben primer vandalizma se je zgodil na relaciji Nova Gorica–Jesenice, storilec je prežagal zatič na kretniški ključavnici in vlak je iztiril.

Pri Slovenskih železnicah so sporočili, da je takšnih incidentov vse več, zato so okrepili nadzor prog.