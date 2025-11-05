Mlajši od 13 let brez tiktoka, youtuba, facebooka, instagrama

Zakonodajalci po vsem svetu razglabljajo o vlogi družbenih medijev v življenju otrok in mladostnikov. Ponekod, denimo v Avstraliji in več ameriških zveznih državah, že uvajajo nove zakone, katerih cilj je otrokom in mladostnikom omejiti dostop do uporabe priljubljenih platform, kot so youtube, tiktok, facebook ali instagram, ali vsaj uvesti obvezno starševsko soglasje. Pred kratkim je tudi Danska sporočila, da razmišlja o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let, češ da pametni telefoni in družbeni mediji »kradejo otroštvo našim otrokom«.

Avstralski zgled

Ali se tudi pri nas pripravlja kaj podobnega in kdo je za to odgovoren? Marko Puschner iz Safe.si, za katero skrbi Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, je pojasnil, da starostne omejitve že obstajajo: večina družbenih omrežij ima spodnjo omejitev 13 let in dodatno omejitev, da morajo do 15. leta podati soglasje za uporabo starši, če platforma zbira osebne podatke o otroku. »Žal pa platforme ne ukrepajo proti premladim uporabnikom oziroma ukrepajo samo na poziv,« opozarja Puschner in nadaljuje:

»Družbena omrežja niso narejena za otroke. Raziskave kažejo, da otroci do 16. leta niso dovolj zreli (vezano na razvoj možganov) za uporabo družbenih omrežij. Na to različni strokovnjaki opozarjajo že več let. Raziskave kažejo, da imajo družbena omrežja največji negativni vpliv na dekleta, stara od 11 do 13 let, ter na fante, stare 14 in 15 let. Na družbenih omrežjih so otroci izpostavljeni tveganjem in negativnim vplivom, ki jih ne prepoznajo in se pred njimi ne znajo zaščititi, ponudniki družbenih omrežij pa namensko razvijajo elemente, ki jih pritegnejo, zadržijo pri uporabi in jim močno škodujejo,« pravi Puschner.

V Safe.si pozorno spremljajo, kaj se dogaja v Avstraliji, pri čemer jih zanima predvsem to, kakšne bodo posledice in kakšen vpliv bo to imelo. Če bodo pozitivni vplivi večji od negativnih, je to prepoved gotovo smiselno vpeljati tudi v Evropski uniji. So pa v EU že zdaj precej močni pritiski posameznih držav članic, da se takšna prepoved uvede.

Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je 10. oktobra letos na neformalnem svetu ministrov na Danskem podpisala in s tem podprla cilje Jutlandske deklaracije, kot so zaščita mladoletnikov pred zasvojenostjo, škodljivo vsebino in manipulativnimi oblikami spletnega okolja. Na ministrstvu pravijo, da bi morala biti najnižja starost za uporabo družbenih omrežij 16 let, saj opažajo vse več negativnih učinkov čezmerne uporabe, kot so nenadzorovana izpostavljenost neprimernim vsebinam, spletno nasilje, zasvojenost z digitalnimi tehnologijami, ter veliko negativnih vplivov na duševno zdravje, kot so anksioznost, depresija in nasilno vedenje.

»Starostna omejitev, ki jo predlagamo, temelji na znanstvenih ugotovitvah o razvoju možganov otrok in mladostnikov. Zavedamo se številnih izzivov, ki jih prinaša uporaba družbenih omrežij, predvsem za mlajše generacije, zato podpiramo potrebo po uvedbi starostne meje na ravni EU. Preverjanje starosti uporabnikov ni le zadeva družbenih omrežij, temveč tudi jasnejša opredelitev odgovornosti ponudnikov športnih stav, iger na srečo in (pol)pornografskih vsebin, saj te zdaj še niso jasno opredeljene,« pojasnjujejo.

Večina družbenih omrežij ima spodnjo omejitev 13 let in dodatno omejitev, da morajo do 15. leta podati soglasje za uporabo starši, če platforma zbira osebne podatke o otroku. FOTO: David Gray/Afp

Zasvojenost z zasloni

Po podatkih raziskave HBSC (NIJZ, 2023) kar 23,5 odstotka mladostnikov vsak dan ali skoraj vsak dan igra spletne ali videoigre, 57 odstotkov pa za to porabi dve do tri ure ali več na dan. Skoraj devet odstotkov mladostnikov kaže znake zasvojenosti, kot so nezmožnost prenehanja uporabe, konflikti s starši in zanemarjanje drugih dejavnosti.

Z vidika zdravja je mogočih več težav – od duševnih težav, kot so povečana pojavnost depresivnih in anksioznih motenj, nizke samopodobe ter slabših socialnih spretnosti, do telesnih posledic, kot so motnje spanja, težave s pozornostjo, pomanjkanje gibanja, debelost ter slabši prehranski vzorci. Poleg tega so otroci pogosteje izpostavljeni spletnemu nasilju in neprimernim vsebinam, kar lahko vpliva na njihovo varnost in dobro počutje.

Ministrstvo za zdravje podpira sistemske ukrepe, ki bi pripomogli k varnejši uporabi digitalnih tehnologij med otroki in mladostniki, pri čemer naj bodo v ospredju zdravje, dobro počutje in odgovorna uporaba tehnologije. »Naš cilj ni omejevanje dostopa do tehnologije, temveč zagotavljanje varnega in zdravega digitalnega okolja, ki spodbuja razvoj in dobro počutje otrok ter mladostnikov. Vsak otrok mora imeti zagotovljeno zaščito pred vsebinami, ki lahko škodujejo njegovemu duševnemu ali telesnemu razvoju (igre na srečo, zasvojitveni mehanizmi v videoigrah in spletna pornografija),« poudarjajo.

Hkrati podpirajo prizadevanja za zakonodajne spremembe, ki omogočajo omejevanje uporabe digitalnih naprav v osnovnih šolah. Pri tem sodelujejo z drugimi resorji, predvsem z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, ministrstvom za digitalno preobrazbo ter ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Otroci do 16. leta niso dovolj zreli za uporabo družbenih omrežij, opozarja Marko Puschner iz Safe.si. FOTO: Črt Piksi

V zadnjih letih so na ministrstvu za zdravje sprejeli več ukrepov. Pripravili so smernice za uporabo zaslonov, podprli spremembe zakona o osnovni šoli glede omejevanja uporabe mobilnih telefonov, uvajajo bolnišnične in ambulantne programe pomoči, sofinancirajo preventivne programe nevladnih organizacij in izvajajo raziskave. Poleg preventivnih ukrepov krepijo tudi sistem pomoči. V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna že od leta 2023 poteka program Digitalni detoks za otroke in mladostnike s težavami zaradi digitalne zasvojenosti. Takšne obravnave se izvajajo tudi v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici ter v 22 centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) po Sloveniji.

Ozaveščanje

in represivni ukrepi

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinjajo, da je prevelika izpostavljenost zaslonom in spletnim dejavnostim skrb vzbujajoča, še posebno za zdravje in duševno dobrobit otrok, saj povzroča povečan stres, pomanjkljivo pozornost, težave z vidom ter pomanjkanje telesne dejavnosti in športa, pa tudi zasvojenost, ki v nasprotju s kemično ni socialno stigmatizirana.

Ključni pristop za zaščito pred tveganji temelji na ozaveščanju, informiranju ter opolnomočenju otrok in njihovih staršev in strokovnih delavcev. Represivni ukrepi, kot so omejitve, blokade ali kazni, morajo biti smiselno ciljani, saj v nasprotnem primeru lahko naletijo na praktične, etične ali celo kontraproduktivne učinke. Optimalna strategija zato združuje jasne, sorazmerne in izvedljive omejitve z aktivnim izobraževanjem in podporo uporabnikom. Tak pristop omogoča varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij, hkrati pa ohranja otrokov aktivni razvoj, kritično participacijo in možnosti za učenje v digitalnem okolju. Cilj je jasen: ustvariti zdravo, varno in spodbudno digitalno okolje, v katerem otroci odraščajo s tehnologijo, ne zaradi nje.