Mlekarna Krepko z italijanskim lastnikom na nove trge

Družinsko podjetje Kele & Kele, ki upravlja mlekarno Krepko, najbolj znano po kefirju in ekoloških mlečnih izdelkih, je v začetku decembra prevzelo italijansko podjetje Valsoia. Novi večinski lastnik bo zagotovil večjo stabilnost poslovanja mlekarne in ji omogočil vstop na nove trge, je povedala direktorica Kele & Kele Sandra Turnšek.

Za Ljubljanskimi mlekarnami in mlekarno Vipava je to tretja slovenska mlekarna, ki je dobila tujega lastnika. Valsoia je za 70-odstotni delež mlekarne iz Laz pri Logatcu odštela 5,4 milijona evrov. Preostalih 30 odstotkov ostaja v rokah družine Kelečević. Ustanovni člani bodo še najmanj prihodnja tri leta ohranili aktivno vlogo v podjetju. Valsoii bodo pomagali pri prenosu veščin, proizvodnje in tehnološkega znanja. Po treh letih bo imela pravico do prevzema preostalih 30 odstotkov podjetja, izhaja iz sporočila za javnost italijanskega podjetja.

Tretja slovenska mlekarna, ki je dobila tujega lastnika. Valsoia z nakupom mlekarne Krepko vstopa na trg kefirjev. Mlekarna računa na okrepitev položaja na slovenskem in vstop na nove trge.

»Za slovenske kupce, naše dobavitelje in poslovne partnerje se ne bo nič spremenilo,« je poudarila Sandra Turnšek, ki ostaja na čelu podjetja, pridružil pa se ji bo tudi italijanski sodirektor. Turnškova ohranja tudi dosedanji lastniški delež, ki po podatkih Ajpesa znaša 25 odstotkov. Pred prevzemom je imel 50-odstotni delež v podjetju njen oče Branislav Kelečević, 25-odstotnega pa njen brat Daniel Kelečević, ki je vodja proizvodnje.

Inkubator za razvoj mlekarskih inovacij

Valsoia iz Bologne se opisuje kot vodilno podjetje na italijanskem trgu zdrave hrane. Od leta 2006 kotira na milanski borzi, nakup mlekarne pa je financirala iz lastnih sredstev. Znana je predvsem po alternativah mlečnih in mesnih izdelkov iz rastlinskih sestavin (rastlinsko mleko, sladoledi ...). Lani je na ta trg vstopila tudi mlekarna Krepko s kefirjem iz ovsenega napitka. Kot ugotavljajo pri Valsoii, Kele & Kele nastopa izključno na slovenskem trgu, kjer je z znamko Krepko vodilni ponudnik kefirja, pri katerem ima 30,2-odstotni delež, prodaja pa raste za 3,5 odstotka na leto. Letos bo odkupil in predelal dva milijona litrov ekološkega mleka. Lani je ustvaril 4,9 milijona evrov prihodkov in dobrih 40.000 evrov čistega dobička.

Mlekarna Krepko je dobila ekološki certifikat za svoje izdelke med prvimi slovenskimi živilskimi podjetji, leta 2007.

»Z italijanskim partnerjem bo mlekarna Krepko še več vlagala v razvoj, okrepila svoj položaj na trgu in delovala kot inkubator za razvoj mlekarskih inovacij za svetovni trg. Valsoia z nami vstopa na dinamičen trg kefirja in funkcionalnih živil. S tem bo naša blagovna znamka Krepko postala še močnejša, saj bo dobila dostop na italijanski in druge tuje trge, na katerih je Valsoia prisotna že 30 let,« je povedala Sandra Turnšek.

Mlekarna Krepko je dobila ekološki certifikat za svoje izdelke med prvimi slovenskimi živilskimi podjetji (leta 2007). Glavnino ekoloških živil prodajo v javne zavode. Trg za ekološka živila v Sloveniji se po besedah Turnškove krči. Težava pa ni samo majhna samopreskrba z ekološkimi pridelki in izdelki, ampak tudi s hrano na splošno. Tako je zato, ker država ne podpira živilskopredelovalne industrije in je nima za strateško panogo. Vendar je ni države, ki bi bila samopreskrbna brez te močne industrije, meni Turnškova.