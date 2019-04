Mlekuš: Socialni dialog je na dnu

Pogovor med predstavniki obeh policijskih sindikatov ter ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem na temo spornih izplačil sredstev za povečan obseg dela ni prinesel zbližanja stališč. Vlada namreč vztraja, da sredstev za projekt varovanja schengenske meje ne bo povečevala, sindikati pa, da bi se to moralo zgoditi.



Policijska sindikata namreč ocenjujeta, da vlada krši stavkovni sporazum, ki so ga podpisali decembra lani, in se izogiba uresničevanju sprejetih zavez. V stavkovnem sporazumu so namreč za projekt varovanja schengenske meje predvideli 15 milijonov evrov, a se je zapletlo pri različnem razumevanju, ali so v ta znesek vključeni tudi stroški delodajalca. Vladna stran namreč vztraja, da so in da gre torej pri dogovoru za bruto bruto znesek, sindikati pa menijo, da bi morali za te stroške zagotoviti dodatna sredstva.



Dodatno je vzdušje razgrelo dejstvo, da so bila februarja ob plači za januar policistom sredstva za povečan obseg dela izplačana po principu, ki ga zagovarja sindikalna stran, v marcu za februarsko plačo pa po principu, ki ga zagovarja vladna stran. Minister je odredil revizijo, Sindikat policistov Slovenije, ki je medtem že imenoval stavkovni odbor, pa je zmotilo, ker je po njihovem mnenju v svojih izjavah javno že napovedal njene rezultate.



Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je po današnjem sestanku povedal, da pogovor ni prinesel nobenega napredka. Od vlade so sicer prejeli odgovor na več njihovih pobud, na katerega so čakali več kot mesec, a ga morajo najprej proučiti.



Ko ga bodo proučiti, se bodo po Mlekuševih besedah odločali, ali bodo stopnjevali stavkovne aktivnosti. Hkrati po njegovih besedah poteka reševanje spora po pravni poti, kjer so v sindikatu ministrstvu predlagali, da bi zaplet reševali z instrumentom za mirno rešitev spora, a odgovora o tem do zdaj niso dobili. Predstavniki ministrstva so sicer danes »nakazali, da so ta postopek pripravljeni sprejeti«, je dejal.



Mlekuš ocenjuje, da je socialni dialog na dnu in da tako nizko ni bil še nikoli v zgodovini. »Vodstvo ministrstva in minister osebno sta z naše strani popolnoma izgubila zaupanje,« je dejal.



Obe strani naj bi pogovore nadaljevali.