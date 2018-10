Mnenje Šarčeve vlade ni tudi Lebnovo?

Šarčeva vlada po robu ustavnim sodnikom

Uredba o hrupu ni sporna ne za Cerarjevo ne za Šarčevo vlado.

Kritične oziroma alarmne vrednosti hrupa so po novem dovoljene vrednosti.

Ustavno sodišče poziva vlado, naj zadrži izvrševanje uredbe.

Vlada za to ne vidi razlogov – se je postavila nad ustavne sodnike?

Veliko hrupa za veliko hrupa

3 milijone vozil na cestah in 30.000 vlakov na leto po novi uredbi niso vir hrupa

Zagorje – Uredba o hrupu Šarčeve vlade v ničemer ne loči od Cerarjeve, ugotavljajo okoljevarstveniki iz Eko kroga, saj je nova vlada že na svoji prvi dopisni seji sredi septembra z neupoštevanjem predloga ustavnega sodišča, da zadrži izvrševanje sporne uredbe, poskrbela, da bo okoli nje očitno še dolgo glasno.Šarčeva vlada namreč meni, da pogoji za začasno zadržanje izvrševanja uredbe niso izpolnjeni in da tudi pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev tovrstne pobude. Je pa ustavne sodnike zaprosila, da ji »zaradi obsežnosti navedb in kompleksnosti predvidenih odgovorov ter širšega kroga vpletenih udeležencev in služb pristojnega ministrstva podaljša 30-dnevni rok za odgovor na vsebinske navedbe v pobudi«. Ta poteče 26. oktobra.»Izvršna veja oblasti se ne sme postavljati nad vrhovnega predstavnika sodne veje oblasti, saj s tem ruši državno ureditev delitve oblasti na sodno, izvršno in zakonodajno,« so prepričani v Eko krogu. Sprašujejo se, kakšno stališče je zastopal novi minister za okolje Jure Leben na tej »sporni« vladni seji ter kdo so bili akterji, ki so odgovorni za takšen odziv novopečene vlade na poziv US. Na »zaslišanju« za okoljskega ministra je Jure Leben obljubil dialog s civilno družbo, okolje pa da bo postavil na prvo mesto. Izrazil je tudi mnenje, da uredba o hrupu, ki jo je sprejela prejšnja vlada, »ni optimalna«. Glede na to bi v Eko krogu pričakovali, da se bo odločno zavzel za okolje in ukinitev uredbe. Lebnovih stališč s »sporne« seje nam na ministrstvu za okolje niso izdali, sam pa je za Delo izjavil: »Področje dovoljenih vrednosti hrupa je v Sloveniji necelovito urejeno in potrebuje sprememb. Direktorat za okolje bo po principu 'Peer 2 Peer', načinu sodelovanja med državami članicami EU, v sodelovanju z eno od njih pripravil spremembe uredbe o hrupu.«Naj spomnimo, da je uredbo o hrupu Cerarjeva vlada sprejela v »senci« povolilnega dogajanja, junija, tri tedne po državnozborskih volitvah, predlog za presojo zaradi evidentnega kršenja človekovih pravic in preseganja pristojnosti je romal na ustavno sodišče. Z uredbo sta vlada oziroma ministrstvo za okolje številnim sedanjim virom ukinila aktivni status vira ter ublažila dovoljene vrednosti hrupa tako, da sta zbrisala meje med kritičnimi in dovoljenimi vrednostmi ter vzpostavila novo stanje: prejšnje kritične oziroma alarmne vrednosti hrupa so po novem dovoljene vrednosti. Ceste z manj kot tremi milijoni vozil, železnice z manj kot 30.000 vlaki na leto ter pristanišča pa niso vir onesnaženja.»Mnenje nove vlade je povsem neprimerno,« pravi Uroš Macerl iz Eko kroga, »kajti kdo, če ne ustavno sodišče, je sposoben ugotoviti, kdaj je pravni interes potreben in izkazan, preden tak predlog posreduje državnemu organu?« Če pravnega interesa okoljevarstveniki ne bi imeli, odgovarja, bi najbrž že ustavno sodišče zavrglo pobudo.