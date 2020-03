Mnoge premamila pomlad, kljub prepovedi zbiranja obiskali Obalo in Bled

Očitno naveličani karantene

Zajezitev ostaja ključna. Bo Obala zaprto območje?

Lepo vreme je kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah zaradi omejevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom številne premamilo na plano. Mnogi so obiskali tudi turistična središča. Z Bleda in Obale jim ob koncu dneva sporočajo: Spoštujte uredbo vlade in ostanite doma! Občine lahko na teren pošljejo tudi občinske redarje.Na družbenih omrežjih je bilo mogoče danes videti mnogo fotografij s slovenske Obale, preplavljene z obiskovalci. Po registrskih oznakah parkiranih avtomobilov na objavljenih fotografijah je mogoče sklepati, da so se na Obalo pripeljali praktično iz vse države. Piranski županje v izjavi za televizije opisal tudi prizore piknikov na plaži.Da je lepo vreme v Vipavsko dolino in na ajdovsko območje pritegnilo številne obiskovalce iz drugih delov države, so zvečer ugotavljali v regijskem štabu Civilne zaščite (CZ) za severno Primorsko. »Ob tem domačini, ki ostajajo v glavnem doma, negodujejo nad takšnim ravnanjem, saj se bistveno povečuje možnost prenosa okužb. Sprašujejo se, čemu razna priporočila in ukrepi, če se potem številni tega ne držijo in se obnašajo, kot da so na počitnicah,« so zapisali.Tudi z Bleda so ob koncu sončne sobote sporočili, da je njihov kraj tokrat privabil veliko število ljudi iz drugih krajev Slovenije, »očitno naveličanih karantene in željnih pomladnih sončnih žarkov«.Občinski redarji in policisti so imeli po navedbah blejske občine veliko dela, predvsem na sprehajalnih poteh ob jezeru. Blejski štab CZ je o tem obvestil tudi regijski štab v Kranju, javno podjetje Infrastruktura pa je s trakovi zavarovalo klopce v parkih. Tega jim do sedaj ni bilo treba storiti, saj so domačini dosledno spoštovali uredbo.Uradni govorec vladeje že na dopoldanski novinarski konferenci opozoril na velik pomen ukrepov vsakega posameznika za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. »Vzdrževanje psihofizične kondicije je vsekakor primeren ukrep v boju proti novemu koronavirusu. A virusa ne bomo zajezili s stiskanjem na klopcah v parkih, na Rožniku. Virus ne izbira. Niso ogroženi samo starejši. Tudi mladi ležijo v bolnišnicah,« je nagovoril mlade. »Časa za stiskanje na klopcah bo še dovolj, bodimo disciplinirani do sebe in drugih,« je pozval.»Ključni zaščitni ukrepi so samoizolacija, izogibanje zadrževanja v zaprtih prostorih, upoštevanje varnostne razdalje med ljudmi - meter in pol je minimum. Pomembno je tudi vzdrževanje čistoče rok. Od nas veh je odvisno, kako bomo uspeli zajeziti širjenje covida-19. Zajezitev je ključna, če želimo, da naš zdravstveni sistem zdrži,« je še opozoril.V izjavi za Dnevnik na TV Slovenija pa med drugim ni izključil možnosti, da bi v prihodnjih dneh zaprli kakšno območje Slovenije, na primer Obalo, da bi tako zaščitili lokalno prebivalstvo pred okužbo, ki bi jo prinesli obiskovalci.Opomnil je tudi, da lahko župani napotijo občinske oziroma mestne redarje, da na terenu opominjajo kršitelje prepovedi nedovoljenega zbiranja ljudi na javnih krajih.Najmlajši bolnik s covidom-19, ki trenutno leži na intenzivnem oddelku ljubljanske infekcijske klinike, je po besedah tamkajšnje zdravnicestar 38 let. Pred tem ni imel pridruženih težav, je dejala za Televizijo Slovenija.