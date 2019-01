FOTO:Mnogi so se v Dražgoše tudi letos odpravili peš

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Prireditev v Dražgošah priložnost za ponos

Ob 77. obletnici dražgoške bitke je danes opoldne v Dražgošah potekala osrednja spominska slovesnost, ki je predstavljala vrhunec 62. sklopa prireditev Po stezah partizanske Jelovice. Na prireditvi, na kateri je bil tokrat slavnostni govornik predsednik državnega zbora, se vsako leto zbere več tisoč ljudi. Mnogi so se v Dražgoše podali peš.Slovesnosti v Dražgošah se je udeležilo precej politikov in drugih slovenskih javnih osebnosti, med njimi predsednik republike, zunanji ministerin evropski poslanecDražgoška bitka, ki je potekala med 9. in 11. januarjem 1942, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno v Sloveniji in je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske. V zgodovinskem spominu je bil to prvi veliki upor na naših tleh. V bitki je padlo devet partizanov. Nemci so po njej pobili 41 domačinov in požgali vas.Kot pravi predsednik Organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice, je njihov namen ohranjanje spoštljivega spomina na slavne dni uporništva slovenskega naroda.»Druga svetovna vojna ni bila le velika vojna z velikim trpljenjem, ki ga vojne vselej povzročajo, bila je globalni spopad, ki je odločal o moralni usodi vsega sveta. Slovenci smo v njej sodelovali in bili na strani zmagovalcev. Zato bodimo ponosni, spominjamo se tistega časa. Prireditev v Dražgošah je za to prava priložnost,« je prepričan.Mnogi so se v vas na pobočjih Jelovice tudi letos podali peš ali s kolesom. Različna planinska društva so organizirala devet pohodov. Najdaljša pohoda, katerih udeleženci so se na pot odpravili že sredi noči, sta bila letos jubilejna. To sta bila 40. spominski pohod Po poti Cankarjevega bataljona in 20. rekreativni pohod Železniki-Ratitovec-Dražgoše.Vodja pohodovudeležence je pred tem opozoril, naj bodo kljub napovedanemu lepemu vremenu pazljivi, saj so pohodi zaradi dolžine zahtevni, poti pa so ponekod tudi poledenele.In res so z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) sporočili, da je ob 10.21 pohodnika v smeri Dražgoš obšla slabost. Prvo pomoč so mu nudili reševalci GRS Škofja Loka ter ga nato predali reševalcem NMP Škofja Loka.