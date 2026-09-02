Množica na prvem protestu proti četrti Janševi vladi

Množica na Trgu republike zahteva odstop poslanca Borisa Mijiča ter izvedbo nadomestnih volitev. Organizatorji iz Civilne iniciative Glas ljudstva mu očitajo kršitve delavskih pravic, izogibanje davčnim obveznostim in politično neodgovornost. Mijič se po njihovih navedbah vabilu na shod ni odzval.

Povod za protest so bila domnevna ravnanja podjetij, povezanih z Mijičem in njegovo družino. Predstavniki civilnodružbenih in delavskih organizacij so dogodek umestili v širšo kritiko vladne politike, položaja tujih delavcev ter predlaganih sprememb na področju zdravstva in socialne države.

Hana Radilović iz Delavske svetovalnice je dejala, da izkoriščanje zaposlenih in izigravanje zakonodaje nista osamljena pojava, vendar je Mijičev primer po njenem mnenju posebej problematičen, ker je bil izvoljen za poslanca. Opozorila je tudi na počasen odziv politike, inšpekcijskih služb in sodstva.

FOTO: Voranc Vogel

Miha Blažič iz Ambasade Rog je govoril o sistematični prekarizaciji in ranljivosti tujih delavcev, katerih dovoljenje za prebivanje je odvisno od zaposlitve. Udeležence je pozval, naj podprejo shod proti zakonu o tujcih, napovedan za 16. september, in se udeležijo referendumov 11. oktobra.

FOTO: Voranc Vogel

Kritike predlaganega interventnega zakona je predstavil Dušan Keber iz iniciative Glas ljudstva. Po njegovi oceni zakon ni namenjen zgolj reševanju trenutnih težav, temveč odpira pot privatizaciji zdravstva in postopnemu krčenju socialne države.

FOTO: Voranc Vogel

Metka Mencin je opozorila na posledice povečevanja družbene neenakosti ter na možnost nadaljnjega slabšanja javnih sistemov zdravstva, izobraževanja, kulture in socialnega varstva. »Ne pristajamo na sprevrženo logiko, po kateri so dobički vedno zasebni, tveganja in bremena pa javna,« je dejala.

FOTO: Voranc Vogel

Na shodu je nastopil tudi Jasmin Bešić, nekdanji član stranke Resni.ca. Vodstvu stranke je očital, da je opustilo predvolilna stališča in začelo zasledovati interese ozkega kroga posameznikov.

FOTO: Voranc Vogel

Organizatorji so sporočili, da je peticijo za Mijičev odstop podpisalo več kot 15.000 ljudi. Mijiča in vodstvo njegove stranke so pozvali, naj se javno odzoveta na očitke. Navzoče so obenem pozvali, naj se vključijo v napovedane referendumske kampanje in 11. oktobra glasujejo proti zakonodajnim predlogom vlade.

FOTO: Voranc Vogel

Jaša Jenull je spomnil, da so protestniki pred leti na istem trgu brali ustavo, pa so jih policisti s trga odnesli. Zdaj pa nova vlada pričakuje, da bodo šolarji brali ustavo.