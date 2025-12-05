Množične bolniške odsotnosti: največ okužb je z virusom »frankenstein«

Pandemija covida-19 je sicer postala obvladljivejša, a virus še naprej kroži in se spreminja. Po alfi, beti, gami, delti in omikronu smo zdaj dobili še različico frankenstein. Ime je dobila zato, ker nastane s kombinacijo genetskih delcev različnih podtipov virusa. Gre za rekombinantno različico, podobno kot zelo nalezljivo različico JN.1 iz družine omikrona.

To je trenutno najpogostejša okužba na svetu, predstavlja kar 76 odstotkov vseh primerov globalno in je tudi v Sloveniji daleč najpogostejša, je včeraj za Radio Slovenija povedala virologinja mag. Katarina Prosenc Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Značilnosti te različice so povečana kužnost in možnosti, da vsaj deloma zaobide imunski odziv. Simptomi so večinoma podobni prejšnjim. Precej vneto in pekoče grlo, zamašen nos, suh kašelj, utrujenost, blaga vročina in izguba apetita. Pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom pa lahko potek bolezni postane težji. Prenaša se po zraku in kapljično.

Posebnega zdravljenja za to različico ni, ukrepi ostajajo enaki kot pri drugih sevih covida: cepljenje (ki še vedno zmanjšuje možnost hudega poteka), simptomatsko zdravljenje ter osnovni zaščitni ukrepi (higiena rok, maske, izogibanje gneči).

Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno spremljati nove rekombinantne različice, saj lahko hitreje uidejo imunosti. Ob pojavu težjih simptomov (zasoplost, bolečine v prsih, visoka vročina) je treba poiskati zdravstveno pomoč. V redkih primerih se lahko pojavijo tudi očesni simptomi, kot so konjunktivitis in solzenje.

»Gre pa v primerjavi s prvotno različico za manj blago obliko virusa, ki se težje razvije v težko klinično sliko,« je poudarila Prosenc Trilarjeva in dodala, da je veliko bolj skrb vzbujajoč visok porast okužb z gripo, ker ima običajno težji potek in je bolj nevarna za starejše in kronično bolne kot covid-19.