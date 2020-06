»​Množični turizem prinese več težav kot denarja«​

Prepoznavni obraz slovenske nacionalne televizije Drago Bulc je dejaven upokojenec. Kot ljubitelj potovanj in izletov ter zagrizen promotor slovenskega turizma rad poudari, da imamo deželo, ki ji na svetu ni para, saj je na majhnem območju tako rekoč vse, kar potrebujemo za uspešen razvoj turizma. Ker je tudi predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, smo z njim spregovorili o bonih in o tem, kako je zdravstvena kriza zaradi novega koronavirusa spremenila podobo turizma. Letošnje počitnice bodo ne le za Slovence, ampak tudi za prebivalce drugih držav povsem drugačne. Katere posebnosti opažate in kako dolgo se ...