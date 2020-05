FOTO:Množični vpogledi v podatke politikov

Ljubljana – Ministri in poslanci bodo na pobudo državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča sami preverjali, ali je policija upravičeno dostopala do njihovih podatkov. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik zadevo v inšpekcijskem nadzoru preverja že od februarja, in kot so ugotovili, je podatke o politikih obdelovalo kar 700 zaposlenih na policiji. Prelesnikova poudarja, da so še daleč od tega, da bi lahko potrdila, ali je kdo od njih to počel nezakonito. Tudi policija svojega notranjega nadzora na to temo še ni končala, po do zdaj zbranih podatkih niso odkrili neupravičenih dostopov.Vsi ministri in še vrsta ...