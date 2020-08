Mobilna aplikacija #OstaniZdrav za uporabnike Androida že na voljo

Ljubljana - Od danes naprej je za naprave, ki jih poganja operacijski sistem Android verzija 6 ali novejša, v digitalni trgovini na voljo aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi #OstaniZdrav. Uporabnikom Appla pa bo na voljo do konca avgusta, saj tehnološki gigant njeno ustreznost - enako je že storil Google - še preverja.Od jutri naprej pa bo deloval tudi center za pomoč, da se bodo lahko državljani dnevno pozanimali o delovanju aplikacije oziroma njeni namestitvi.Kljub sprejeti zakonodaji podlagi, ki predvideva obveznost, bo uporaba mobilne aplikacije prostovoljna, v katero vlada polagajo velike upe, prostovoljna. Da gre le - kot je dejal vodja centra za nalezljive bolezni- za košček v sestavljanki skupaj z ostalimi ukrepi in da je epidemiološko delo sicer še naprej ključno, pa kažejo tudi poročila iz Nemčije. Tam si je aplikacijo, ki jo je Slovenija le prilagodila, doslej naložilo okoli 16,5 milijonov ljudi oziroma okoli 20 odstotkov prebivalstva, kar pa še zdaleč ni dovolj, da bi prekinili širjenje okužbe.Čeprav je na najvišji ravni dalj časa potekala debata, ali bodo imeli uporabniki, ki bodo dobili anonimno obvestilo o rizičnem kontaktu, tudi možnost testiranja, se epidemiologom to ni zdela najboljša možnost. Takojšnje testiranje bi namreč lahko vodilo v občutek lažne varnosti, saj je inkubacijska doba koronavirusa ocenjena na od dva do 14 dni. Bolj naj bi opozorilo torej služilo percepciji tveganja in bolj predvidenemu ravnanju posameznika.