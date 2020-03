Mobilna bolnišnica, ki so jo postavili v ljubljanski vojašnici Edvard Peperka, je pripravljena na sprejem bolnikov. Obrambni ministerje danes ob ogledu prostorov izrazil upanje, da število bolnikov s covidom-19 ne bo naraslo do te mere, da bi potrebovali mobilno bolnišnico in da bi jo lahko uporabili v druge namene.