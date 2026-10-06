Mobilne naprave so glavna tarča kiberkriminalcev

Zadnji Eurobarometer o kibernetski varnosti na delovnem mestu kaže, da bi le 47 odstotkov vprašanih Slovenk in Slovencev gotovo ali z veliko gotovostjo prepoznalo videoposnetek, generiran z umetno inteligenco. V zadnjega pol leta se je tretjina od 1006 vprašanih sodržavljanov v Eurobarometru službeno srečala z lažnim predstavljanjem v phishing sporočilih. Vsakemu sedmemu so poskušali v službi bodisi ukrasti geslo bodisi ga zavesti pri spletnih plačilih.

Zlorabe zaupanja uporabnikov na spletu so v zadnjih letih po oceni generalne policijske uprave (GPU) postale obsežnejše in bolj kompleksne. Zaradi organiziranega in čezmejnega delovanja kriminalcev postaja za uspešne preiskave vse pomembnejše hitro zavarovanje digitalnih dokazov in sodelovanje s tujimi varnostnimi organi.

Kljub informiranju javnosti in opozarjanju na zlorabe so te še vedno uspešne: v Sloveniji so do konca septembra oškodovanke in oškodovanci prijavili približno 1900 spletnih goljufij na škodo fizičnih in pravnih oseb; skupna ugotovljena premoženjska škoda pa znaša približno 25,5 milijona evrov.