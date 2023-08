Moč podivjane narave zamenjala moč človeka

Tako Medvode kot Škofja Loka na dan solidarnosti, deset dni po katastrofalnih poplavah, na prvi pogled niso kazale več znakov razdejane podobe. Krajani Medvod so v senci dreves posedali na kavi ob Sori, na osrednjem Mestnem trgu v Škofji Loki so postavali turisti in domačini. Posledice razdejanja in bitka ljudi s podivjano naravo pa so vidne na drugi strani fasad zgodovinskih stavb na obrobju starega centra. V Medvodah so o njih pričali kupi smeti le streljaj od lokalov, pred občinsko stavbo in dlje po ulici.

Marsikateremu prebivalcu Medvod je v kanček utehe, da lahko pridejo vsaj na kavo. Eden od lokalov tik ob Sori jo je šše dobro odnesel, drugega je povsem zalilo. FOTO: Voranc Vogel

»Razmere se zdaj stabilizirajo. Od 14 občanov, začasno nameščenih v Policijski akademiji Tacen, jih je tam še osem. Prioriteta je zdaj vzpostavitev vseh javnih služb, zagotovitev prevoznosti cest in ureditev plazov. Že takoj po začetku povodnji smo pripravili aplikacijo, od 700 prijavljenih prostovoljcev smo jih aktivirali polovico, tako smo že pred koncem tedna očistili ulice, parke in javne objekte,« je za Delo povedal Matej Osolnik iz PR-službe Občine Medvode.

Prebivalcem so že v petek razdelili veliko naprav za razvlaževanje stanovanjskih prostorov, ki so jih dobili od regijske izpostave civilne zaščite. Tiste, ki so krajanom želeli pomagati na dan solidarnosti in so se prijavili v nacionalni aplikaciji Poplave 2023, so skladno s potrebami preusmerili v svojih enajst krajevnih in dve vaški skupnosti.

Sicer pa je v občini evidentiranih 18 plazov, predvsem na območju Polhograjskega hribovja, še vedno je zaprta cesta Medvode–Goričane od kmetijske zadruge naprej zaradi poškodovanega podvoza pod železnico, na cesti Goričane–Sora je pri kopališču vzpostavljena polovična zapora, saj je Sora odnesla polovico cestišča. Zaradi poškodovane ograje ostaja zaprt most čez Soro na občinski cesti v Medvodah, brv za pešce in kolesarje Vikrče–Medno je odnesla Sava, brv pri Dolu in brv pri Senici pa sta poškodovani, je še povzel Osolnik.

Tudi občinska stavba

V poplavah je bila prizadeta tudi občinska stavba. Zaposleni v režijskem obratu občine Franci Jeraj, ki je predvčerajšnjim iz občine s samokolnico vozil različne predmete, je povedal, da so med njimi tudi volilne skrinjice, ki jih je bilo treba oprati, saj je bilo v občinski stavbi, četudi se vanjo dostopa po nekaj stopnicah, pol metra vode, zato sta parket in pohištvo uničena.

Težko bo na novo sestaviti življenje, pred vrati je tudi šola. FOTO: Voranc Vogel

Prebivalci, s katerimi smo se pogovarjali, so ostali med golimi stenami. S pomočjo prijateljev in znancev, minule dni tudi s pomočjo vseh drugih sil za zaščito in reševanje – gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, župana, prostovoljcev in vojakov – se trudijo vzpostaviti razmere za življenje, pri tem pa se spopadajo z različnimi stiskami. Mati treh otrok Nataša Mihajloski je pokazala, kako se je njihovo stanovanje, tudi njena družina je bila evakuirana v policijsko akademijo v Tacnu, spremenilo v eno samo skladišče vrečk, čez dobrih štirinajst dni pa se začenja šola.

Njeni sosedi Martini Ovijač je v hiši, v kateri živi z 92-letno materjo, sicer ostalo nekaj kosov pohištva, a domovanje je prav tako uničeno, izpraznjeno in ima vonj po fekalijah. Poplava ji je odnesla tudi avtomobil. Ob vsem tem je bilo čutiti in slišati predvsem neizmerno hvaležnost vsem, ki so jim in jim še pomagajo.

Po umiritvi razmer ta konec tedna pa so javno zahvalo izrekli tudi medvoški policisti občanom, ki so jim pomagali reševati ljudi iz poplavljenega trgovskega centra. Zapisali so, da ni bilo pomembno, kdo je nosil uniformo in kdo ne. Skupaj jim je uspelo rešiti številna življenja in v čast si štejejo, da so del takšne skupnosti, so še poudarili.

V nekaj urah, kar bi sicer delali tedne ali mesece

Po podatkih civilne zaščite se je v Škofji Loki angažiralo že nekaj tisoč posameznikov, profesionalcev in prostovoljcev, podobe neverjetne moči podivjane Poljanske Sore z usodnega petka so zamenjale podobe neverjetne moči človeka. V primerjavi s fotografijami katastrofe, ki so se namnožile v medijih in na družbenih omrežjih, je bilo storjenega zelo veliko. Na območju poplav od Puštala do izteka Sorške ceste le še kakšno hišno fasado zaznamuje umazana horizontalna črta, ki kaže, do kod je segala voda; na nekaterih poljih moč ujme kaže poležena koruza, drugje na vrtovih ostanki naplavin, povsod pa rjavo-siva barva blata, posušenega na soncu.

Na vsakem koraku je očitno, da si ljudje želijo čim hitrejše vrnitve v normalno življenje. Na dan solidarnosti se jim je po podatkih civilne zaščite pridružilo še okoli 700 prostovoljk in prostovoljcev, h katerim je treba dodati še krajane, ki so jih povabile krajevne skupnosti. Po besedah župana Tineta Radinje so v nekaj urah lahko naredili to, kar bi sicer delali tedne ali mesece.

V mnogih dmovih po Sloveniji, tudi v Škofja Loki ni ostalo drugega kot gole stene. FOTO: Voranc Vogel

Med deli izstopa sanacija sotočja obeh Sor z novimi kamnitimi bloki in nižje območja ob narušenem mostu pri naselju na obrobju Škofje Loke, katerega ime nikdar ne bi dalo misliti, da bo pristalo v novicah o poplavah: Suha. Na tem območju si je Sora vzela nov prostor, spodjedla bregove in tudi most. Višje, ob vstopu v Poljansko dolino, je najtežja sanacija poškodovanega mosta pri Bodovljah, za kar se je angažirala ekipa italijanske civilne zaščite. Drugega sanirajo na območju Hrastnice, ki je ob Bodoveljski grapi in Sopotnici. Tam so ceste sicer prevozne, ne pa še varne.

Poškodovanih 350 objektov in 21 mostov

Na območjih Škofje Loke, Poljanske doline in nekaterih manjših dolin ob povodnji nihče ni izgubil življenja, a je voda povzročila zelo veliko škodo. »Zalitih oziroma poškodovanih je bilo 350 objektov, sprožilo se je več kot 200 zemeljskih plazov, med njimi je več kot 20 takšnih, ki še vedno ogrožajo prebivalce. Voda je odnesla ali poškodovala 21 mostov, od teh jih je 13 popolnoma uničenih,« bridko statistiko navaja župan.

Poškodbe občinske infrastrukture, to je poškodovanih cest, vodovodov ali električne napeljave, ocenjujejo na 60 do 100 milijonov evrov. Tudi škoda pri zasebnikih je ogromna.

Na območjih Škofje Loke, Poljanske doline in nekaterih manjših dolin nihče ni izgubil življenja, a je voda povzročila veliko škodo. FOTO: Voranc Vogel

Škofja Loka že dobro tisočletje živi z obema Sorama. Ta odnos se je v njeni zgodovini spreminjal, včasih je bilo v mestu in okolici veliko mlinov, še precej pred iztekom 19. stoletja se je v Selški Sori zavrtela prva turbina za pridobivanje elektrike. Zdaj smo očitno na točki, ko se bo ta odnos spet spremenil. Kako naprej?

»Treba bo spremeniti vizijo mesta. Upam, da je ujma streznila vse in prinesla spoznanje, kako resno bomo morali vzeti prilagajanje na podnebne spremembe. Zelo očitno je, da je poplavilo in poškodovalo tudi objekte, ki na tistih mestih stojijo že več sto let. Nekateri nikoli niso imeli težav ob povodnjih,« še pove Radinja in doda, da dokler v občini ne bodo imeli zaprte finančne strukture pri obnovi infrastrukture, ne bodo mogli vstopati v nove projekte. Za letošnjo jesen so sicer napovedali začetek prenove Mestnega trga, predvidena je tudi ureditev nove knjižnice na območju nekdanje Name.