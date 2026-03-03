  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Svoje volivce je o zdravstvu najbolje nagovarjala Jelka Godec (VIDEOKOMENTAR)

    V debati o zdravstvu so se največje stranke usklajeno postavile proti privatizaciji, opozicija je izpostavila vlogo Tine Gaber Golob pri prehranskih smernicah.
    Rok Tamše in Uroš Esih FOTO: Marko Feist
    FOTO: Marko Feist
    R. I.
    3. 3. 2026 | 11:15
    3. 3. 2026 | 11:25
    3:20
    V ponedeljek je bilo na POP TV drugo predvolilno soočenje, ki je bilo namenjeno eni najbolj perečih tem – zdravstvu. Soočili so se predstavniki osmih strank, ki jim je povprečje zadnjih treh javnomnenjskih anket namerilo najvišjo podporo in možnost za preboj v parlament. Rok Tamše in Uroš Esih sta v tokratni seriji posebnih epizod podkasta Moč politike komentirala včerajšnje soočenje, ki se je dotaknilo čakalnih dob, razmejitve med javnim in zasebnim, investicij v zdravstvu in t. i. vojne z zdravniki.

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Kot sta uvodoma ugotovila, nekaj obrazov ni bilo pričakovati, pričakovali pa smo nekoga drugega, ki ga ni bilo. »Glede na to, da največjo vladno stranko že drugič zastopa šefica odbora za zdravstvo, gospa Tamara Kozlovič, je to nekako dvignilo obrvi – kje se skriva zdravstvena ministrica? Volivci in javnost so pričakovali, da bo branila največjo vladno stranko in vlado, a se za to očitno niso odločili,« je povedal Esih. Omenil je, da je manjkal tudi predstavnik stranke Prerod Vladimirja Prebiliča. »Glede na to, da se stranka preriva in poskuša priti v državni zbor, je to zanjo gotovo velik udarec in hendikep.«

    Vseeno pa je Jasmin Feratović iz stranke Pirati pustil zelo dober vtis. Esih je dejal, da je predsednik stranke vzel soočenje zelo resno. »Feratović je pokazal zmeren in racionalen pristop, brez populističnih manevrov,« je dejal Esih in pohvalil njegov akademski ton in sposobnost zagovarjanja stališč stranke.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Pri debati o razmejitvi javnega in zasebnega se je izkazala Jelka Godec

    Soočenje je bilo zaznamovano z razpravo o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva, ki se je spremenila v ideološko vojno. V tem delu se je izkazala predvsem Jelka Godec (SDS), ki je, kot pravi Esih, učinkovito nagovarjala desnosredinske volivce. »Prepričala je s kakovostno razpravo in dobrimi stališči,« je dejal, a pri tem dodal, da Jelka Godec v razpravi ni skrivala sovraštva do največje bolnišnice v državi, UKC Ljubljana. 

    Zanimivo je bilo tudi, da so bili prisotni večinoma ženski obrazi v zdravstvu, kar je Esih komentiral kot »mehak ton« razprave, saj so tokrat soočenje zaznamovale predstavnice zdravniških organizacij. Pri razpravi o financiranju zdravstva in kadrovski problematiki so sogovorniki soglašali, da so »čakalne vrste« in kadrovske vrzeli velik izziv, vendar konkretnih rešitev ni bilo veliko.

    Novinar in komentator Uroš Esih je opozoril tudi na populistični prijem opozicije, ki se je dotaknila vloge premierove soproge Tine Gaber Golob pri določanju prehranskih smernic: »To je bil očitno poskus opozicije, da bi napadla njen neformalni vpliv.«

