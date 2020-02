Močan veter povzroča težave na cestah in železniških progah

Zaradi močnega vetra preglavice na Gorenjskem in Štajerskem

Močan veter povzroča preglavice predvsem na Gorenjskem pa tudi v nekaterih drugih delih države. V Kranju z okolico je med drugim odtrgal oglasna panoja in odkril streho na večjem objektu. V več krajih po državi veter podira drevesa. Na območju Maribora z okolico pa je trenutno brez električne energije okoli 7000 odjemalcev.



Na Elektru Maribor so za STA pojasnili, da je največ odjemalcev brez električnega napajanja na območju Gornje Radgone. V dopoldanskem času pa so imeli težave zlasti na območju Slovenskih Konjic z okolico in Ptuja.

V drugi polovici noči na četrtek bo veter slabel. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Veter se bo proti jutri umiril

Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes napovedala zmeren do močan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah, kjer bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi okoli 100 kilometrov na uro. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra okoli 70 kilometrov na uro.



Ponoči se bo razjasnilo. Zvečer in v prvem delu noči bo še vztrajal zmeren do močan severnik, ki se bo proti jutru polegel.

Močan veter severnih smeri je danes povzročal že nemalo nevšečnosti, predvsem na Štajerskem in Gorenjskem. S policijske uprave Kranj so poslali opozorilo, naj se ljudje odstranijo z območja vseh intervencij in naj se ne približujejo mestom, ker veter odkriva strehe in podira drevesa. Drevesa ponekod padajo tudi čez ceste in na vozila, težave imajo tudi na Slovenskih železnicah.Ob 15.08 je namreč na vozno mrežo Slovenskih železnic na območju železniške postaje Zagorje ob Savi padlo drevo. Orkanski veter je Slovenskim železnicam kar nekaj težav naredil tudi na Gorenjskem.Ta hip po neuradnih ocenah stojijo vsaj trije do štirje vlaki med Ljubljano in Zidanim Mostom, na katerih je ujetih več sto ljudi, ki so v prometni končnici potovali iz Ljubljane.Na Slovenskih železnicah pričakujejo, da se bo promet v kratkem sprostil vsaj po enem tiru, saj so takoj na pomoč poklicali delavce, ki bodo razžagali in odstranili padlo drevo.Po informacijah Prometno-informacijskega centra je zaradi podrtega drevja zaprta glavna cesta Šenčur - Brnik, pri letališču. Za voznike, ki imajo vinjeto je obvoz možen po avtocesti med Brnikom in Vodicami.Polovična zapora je na glavni cesti Spodnja Idrija - Godovič, pri Zali, kakor tudi na glavni cesti Zagornje Litija pri Spodnjem Logu. Promet je oviran na regionalni cesti Izlage - Zagornje, pri Izlakah in na regionalni cesti Kokrica - Polica. Popolna zapora je na lokalni cesti Šenčur - Britof.