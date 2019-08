Močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo

Agencija za okolje (Arso) opozarja, da so danes ob močnih nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Prvi izrazitejši val neviht bo Slovenijo prešel dopoldne in sredi dneva, drugi pa predvidoma proti večeru. Ob nevihtah bo ob morju zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri s sunki od 70 do sto kilometrov na uro.



Ob predvidenih močnejših nevihtah lahko v petek čez dan in v noči na soboto narastejo manjši vodotoki in hudourniki, ob močnejših nalivih pa se lahko tudi razlijejo. Verjetnost za hitro naraščanje vodotokov bo odvisna predvsem od prehoda neviht. Reke lahko narastejo do velikih pretokov predvsem v severni in vzhodni Sloveniji.



Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne je zlasti v gorskem svetu možna kakšna ploha.



