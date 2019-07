FOTO:Močne meddržavne vezi pomagajo tudi gospodarstvu

Slovesnosti se je udeležilo okoli tisoč ljudi. FOTO: Blaž Samec/Delo



Jamstvo za ohranitev miru

Pred liturgičnim delom so predstavniki obeh držav položili vence h grobnici. FOTO: Blaž Samec/Delo



Trg slovanskih duš

Spominska slovesnost povezuje Ruse in Slovence vseh generacij. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kranjska Gora – Ko je ruski minister za digitalni razvojmed govorom na tradicionalni spominski slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem napovedal skorajšnjo postavitev spomenika Slovencem, žrtvam obeh svetovnih vojn na ruskih tleh, v Parku zmage v Moskvi, mu je okoli tisoč navzočih namenilo gromek aplavz. To bo nov simbol prijateljstva med narodoma.»V Sloveniji vedno čutim topel odnos do Rusov, a verjemite mi: čustva so vzajemna. V času poskusov ponarejanja zgodovine je Ruska kapelica temelj skupnega zgodovinskega spomina, ki je jamstvo za ohranitev miru v Evropi in po svetu,« je dodal Noskov.Da je skromna kapelica več kot kraj pietete in simbol prijateljstva obeh narodov, se je strinjal predsednik državnega zbora: »Breme ekonomske, socialne, okoljske, politične nestabilnosti smo zavestno preložili na najmlajšo generacijo. Prav zaradi nje si ne moremo več privoščiti razdiralnih vzorcev v mednarodni politiki. Sedanji trenutek je prelomen, potrebujemo pogum, da se spopademo s težavami, jih ne le preložimo in s tem poglobimo. Kot so skupni naši cilji, sta skupna tudi naša usoda in upanje na boljšo prihodnost. Še tako zahtevne cilje je ob dialogu in odgovornem ravnanju mogoče uresničiti.«Negovanje dobrih slovensko-ruskih odnosov ima tudi pozitivne praktične učinke. »Pomembno je, da so kulturne, politične in druge vezi med državama zelo dobre, saj to potem pomaga tudi gospodarstvu. Podobnih srečanj in tako dobrih odnosov z Rusko federacijo si želimo tudi v prihodnje. Slovensko gospodarstvo se zaveda pomembnosti sodelovanja z Rusijo, ker je to velik trg s skoraj 150 milijoni ljudi. Mislim, da je po zunanjetrgovinski menjavi za državo približno partner številka 10, za nas, Krko, pa partner številka 1. Mi smo sicer največje slovensko podjetje v Rusiji, toda tudi številna druga se vse bolj zavedajo, da je to ogromen trg, slovanske duše, in posel je sklenjen, če imaš seveda kakovosten izdelek ali dobro storitev,« poudarja eden od navzočih gospodarstvenikov, predsednik uprave Krke