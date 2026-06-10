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    Močnejše nevihte nad Slovenijo: Arso izdal oranžno opozorilo

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    Galerija
    Največji potencial za razvoj močnejših neurij pripisujemo severni polovici države, kjer velja druga stopnja nevarnosti. Tam bodo ob nevihtah možni močnejši sunki vetra, intenzivni nalivi in tudi toča. FOTO: Mavric Pivk
    STA, R. I.
    10. 6. 2026 | 09:48
    10. 6. 2026 | 10:56
    3:39
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    Danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo ob prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Vreme se bo postopoma umirilo v drugem delu noči na četrtek, ocenjujejo vremenoslovci.

    Nevihte, ki so že ponoči nastajale ob oslabljeni hladni fronti v Furlaniji - Julijski krajini, so se v drugem delu noči premikale čez naše kraje. Trenutno se plohe in nevihte pojavljajo predvsem v severni polovici države in ob morju, je Arso zapisal na družbenem omrežju facebook.

    Glavnino vremenskega dogajanja pričakujejo danes zvečer, ko bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. Zato so danes zjutraj povišali stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji z rumene na oranžno.

    Danes čez dan bo po napovedih spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija.

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    Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopoma zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

    V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v slovenski Istri do 25 stopinj Celzija.

    V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo.

    V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, ocenjujejo na Arsu.

    Hidrološka napoved

    Posamezne reke v severovzhodni Sloveniji so to noč narasle do velikih pretokov in trenutno upadajo, a lahko danes znova narastejo. Zvečer in v noči na četrtek bodo po ocenah hidrologov naraščale reke tudi drugod po državi.

    Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije hitro narastejo do velikih pretokov in se začnejo razlivati. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinske vode.

    Mura in Drava bosta naraščali še v četrtek in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. V četrtek bo naraščala tudi Sava v srednjem in spodnjem toku, drugod po Sloveniji pa bodo reke upadale. V petek bodo reke povsod po Sloveniji upadale, ocenjujejo na Arsu.

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