Močni sunki vetra podirali drevesa, meteorna voda zalivala kleti

Neurja, ki so v petek popoldan zajela Slovenijo, so povzročala preglavice v več slovenskih krajih. Zaradi močnih sunkov vetra se je na vzhodu države podrlo več dreves, zaradi obilne količine dežja pa je meteorna voda zalila kletne prostore. Na območju Ljubnega in Zavrča sta se zaradi razmočenega terena sprožila dva zemeljska plazova.

Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo.

Precej nevšečnosti je na vzhodu Slovenije povzročilo močnejše neurje, ki je v petek popoldne prizadelo območje med Ormožem in Gornjo Radgono. Zaradi sunkov močnega vetra se je na območju občine Ormož podrlo več dreves, pet jih je padlo prek vodnikov elektroomrežja, ostala so podrta ovirala promet na posameznih cestiščih, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na območju občine Juršinci je veter odkril ostrešji dveh stanovanjskih objektov, meteorna voda je zalila nekaj kletnih prostorov stanovanjskih objektov, prostore oljarne in poslovnega objekta ter nanesla blato na cestišča in v objekte.

Medtem sta na območju Hrastnika in Kamnika hudournika ogrožala stanovanjski hiši, na območju Ljubnega in Zavrča pa sta se zaradi razmočenega terena sprožila zemeljska plazova, pri čemer je eden zasul cesto.

Za odpravljanje posledic neurij je bilo aktiviranih 16 gasilskih enot, ki so med drugim iz poplavljenih objektov izčrpale vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitile ogrožene objekte, odstranile podrto drevje in prekrile poškodovani ostrešji, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.