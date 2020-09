Močno deževje ponekod povzročilo težave

Krajše neurje je včeraj pozno popoldan in zvečer povzročalo nemalo preglavic ponekod po Sloveniji, o največ težavah poročajo s Koroške.



Močno deževje je zajelo občine Cerklje na Gorenjskem, Črna na Koroškem, Domžale, Dravograd, Kamnik, Medvode, Mozirje, Prebold, Prevalje in Ravne na Koroškem, so sporočili s Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje RS. Narasli so manjši vodotoki, ki so ogrožali stanovanjske in druge objekte. Sprožilo se je tudi nekaj manjših plazov, ki so ogrožali objekte in onemogočili promet po cestah.



Petnajst gasilskih enot je posredovalo v 23 primerih. Gasilci so črpali vode iz objektov, s protipoplavnimi vrečami varovali objekte, preusmerjali vodne tokove in odstranjevali podrta drevesa. Posredovale so tudi dežurne službe cestnih in komunalnih služb.