Mojca Prelesnik dobila še en mandat

Prelesnikova je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Nekaj časa je delala kot odvetnica, nato je leta 2002 postala svetovalka na ministrstvu za informacijsko družbo. V obdobju 2005-2008 je bila namestnica informacijske pooblaščenke, leta 2008 pa je bila imenovana za generalno sekretarko DZ. 4. julija 2014 jo je DZ izvolil za informacijsko pooblaščenko.

iz urada predsednika republike, ki je Prelesnikovo predlagal v ponovno imenovanje, je pred glasovanjem o kandidatki v DZ dejala, da ima Prelesnikova po oceni predsednika republikevsa potrebna znanja in je visoko strokovno usposobljena za opravljanje te funkcije.Spomnila je, da jo je javnost že doslej lahko dobro spoznala kot informacijsko pooblaščenko in dodala, da javnost v Informacijskem pooblaščencu vidi visoko strokoven, učinkovit, odziven in proaktiven državni organ.Med izkušnjami je Kovačeva navedla sodelovanje Prelesnikove pri pisanju prvega zakona o dostopu do informacij javnega značaja v času dela na ministrstvu za informacijsko družbo. Med izzivi minulega mandata pa je izpostavila sprejem in začetek veljave ter uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), s čimer se je Prelesnikova s sodelavci uspešno spopadla.Predsednik republike Pahor je javni poziv za kandidature za mesto informacijskega pooblaščenca objavil marca, nanj pa sta prispeli dve prijavi - poleg Prelesnikove še prijava novinarja, ki pa je sredi maja od kandidature odstopil.Mandat bo tako ponovila ob podpori 45 poslancev. Ob glasovanju je bilo sicer navzočih 81 poslancev, šest jih je bilo proti.