Ljubljana – Cankarjeva založba pripravlja ob izidu knjige, zbirke pesmi in publicistike Jaše Lukiča Zlobca kulturno prireditev, ki bo v sredo od 11. do 12. ure v knjigarni Konzorcij.



O knjigi Moje življenje je moja revolucija bodo na kulturni prireditvi spregovorili Zdravko Duša in Miklavž Komelj ter urednik Aljoša Harlamov. Zdravko Duša je avtor izbora publicistike in spremne besede k njej, Miklavž Komelj pa avtor spremne besede k poeziji, in kot so zapisali v napovedniku, k pogovoru vabijo tudi vse goste.



Že osmo leto teče, odkar je decembra 2011 Jaša Lukič Zlobec umrl, takrat star 60 let; širok intelektualec, študentski upornik, pesnik, politik in širokosrčen prijatelj.



»V zavest javnosti je odločno vstopil maja 1971 med študentsko zasedbo ljubljanske filozofske fakultete kot eden najdejavnejših v študentskem gibanju. Pozneje je deloval kot svobodni umetnik in prevajalec, nekaj let tudi kot urednik na televiziji in v Cankarjevi založbi. Po osamosvojitvi je deloval kot veleposlanik in poslanec. V knjigi Moje življenje je moja revolucija so zbrane vse njegove pesmi (iz pesniških zbirk Zeleni bunker, 1976, Mlado jutro, 1976, Udarci, udarci, 1981, Poti in potovanja, 1983, in Ob najvišji uri, 1991) in izbrana legendarna publicistika,« so zapisali v napovedniku.