Mojmir Mrak: Voditelji EU so izbirali med dvema slabima rešitvama

Strokovnjak za mendarodne finance komentira dogovor voditeljev EU o financiranju Ukrajine.

Voditelji Evropske unije se niso odločali med dobro in slabo možnostjo, ampak med dvema slabima, dogovor glede financiranja Ukrajine z zadolževanjem EU na kapitalskih trgih komentira strokovnjak za mednarodne finance profesor Mojmir Mrak: »Verjamem, da bodo zdaj razlagali, da so izbrali odlično in najboljšo rešitev. A kot rečeno, izbrali so manj slabo.« Uporabi zamrznjenega ruskega premoženja je nasprotovala predvsem Belgija, kjer je sedež finančne institucije Euroclear, ki hrani večino sredstev ruske centralne banke. Mrak argumente Belgije, ki je zahtevala solidarno odgovornost vseh držav članic, ocenjuje kot logične: »Da bi dajal kredite v imenu Evropske unije, za morebitne težave pa bom odgovoren sam, je enostavno nerazumno,« pravi Mrak. Če bi namreč Rusi zahtevali nekoč po vojni denar ...