Mokre sanje o oblikovanju levega Demosa

"Po mojem mnenju so to le mokre sanje nekaterih političnih akterjev in ocenjujem, da so, kot sem rekel, stranke levo od sredine pokazale, da niso zmožne medsebojnega sodelovanja," Igor Zorčič.



Gneča na levici

»Ekscesni govor se je v parlamentu pojavljal že tudi v preteklosti, saj je to edini način privabljanja pozornosti.«

Igor Zorčič

Špekulacije o poskusih oblikovanja leve koalicije, ki bi lahko izglasovala nezaupnico vladi, so po mnenju predsednika državnega zbora neuresničljive. Vzrok za to trditev je po njegovem preprost – opozicija nazorno kaže, da ni sposobna sodelovanja. Zato bi v resnici težko ponudila alternativo sedanji »raznorodni« koaliciji.Zamere med nekdanjimi koalicijskimi partnerji, ki so se po odstopuzaradi njegovih špekulacij s predčasnimi volitvami znašli zdaj v opoziciji, so očitne in se znova in znova potrjujejo. Tako sta se včeraj javno sprla prvak LMŠ Marjan Šarec in generalni sekretar SABLMŠ je namreč oblikovala nekakšno svojo vlado v senci, po prvem sestanku njenega programskega sveta pa je prišlo na dan, da sta se Šarčevim pridružila tudi nekdanja ministrica SMCin nekdanji minister za kohezijo iz vrst SAB, ki je po odstopu kritično govoril o stranki in njeni predsednici.»Zdaj je jasno, zakaj in zaradi koga je Purič en teden v 'prime time' pljuval lastno stranko in kdo mu je te nastope omogočal, ko se je še zdelo, da bodo predčasne volitve. Tako se gradi zaupanje in sodelovanje, čestitke obema z Damirjem [Črnčecem],«se je odzval generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. Šarec mu ni ostal dolžan in je tvitnil, da Purič ni opravilno nesposobna oseba, da ne bi znal sam sprejemati odločitev. »Zakaj je odstopil z mesta ministra, ve on. Morda tudi vi. Ste pa enako znali napadati tudi v vladi. Torej ne bi o zaupanju. Toliko,« je zapisal Šarec.Druga, pomembnejša fronta, ki se nakazuje med opozicijskimi strankami, pa je boj med LMŠ in SD za primat na političnem polu levo od sredine. »Tektonski premiki na levem delu političnega prostora niso končani in zelo zanimivo bo videti, kako se bo ta prostor konsolidiral. Je pa za igralce na tem polu težava, da so se vsi, ki niso delo aktualne koalicije, premaknili na levo in nimajo vsebinskih odgovorov oziroma alternativ trenutni koaliciji, zato tekmujejo predvsem v nasprotovanju vladi. Prihodnost pa imajo le stranke, ki imajo vsebino, ne pa tiste, ki znajo le nasprotovati,« jemed drugim dejal v intervjuju za Delo, ki ga bomo objavili jutri.Glede na aktualne odnose med opozicijskimi strankami Zorčič meni, da bodo ostale obsojene na položaj, v katerem so se znašle po oblikovanju koalicije Janeza Janše, torej v opoziciji. »Leve stranke delujejo na zelo konflikten način in tudi pred tremi meseci so nazorno demonstrirale, da niso sposobne medsebojnega sodelovanja. V tem trenutku torej alternative tej vladi ne vidim,« še analizira aktualne politične razmere predsednik državnega zbora, ki se bo sicer v prihodnje moral potruditi, da se bodo umirile razgrete strasti v državnem zboru, v katerem koaliciji očitajo, da omejuje delovanje demokracije in parlamenta.Po sprejetju tretjega paketa protikorona zakonov se je predsednik državnega zbora Igor Zorčič pred tvitterja zahvalil vsem, ki so dostojno prenašali izpade, v katerih je bilo slišati zmerljivke s fašisti, diktatorji in celo primerjave z opicami. Ozračje v državnem zboru je močno naelektreno; z nekaterimi izpadi je pravzaprav že preseglo mejo dopustnega. Tudi včeraj je bilo ozračje takšno.Poslanci opozicije so minule dni neusmiljeno tolkli tudi po predsedniku državnega zbora, Franc Trček (SD) je Igorju Zorčiču tako že našel novo službo, ko mu je predlagal zaposlitev v vlogi komentatorja na Nova24TV, Violeta Tomić (Levice) pa je predlagala kar prekinitev seje, češ da je ni sposoben voditi.