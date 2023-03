Mol bo glede Plečnikovega stadiona poskusila še z revizijo

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo na odločitev višjega sodišča, ki je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča in parcelo z vrtovi, ki jo je MOL kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park, prisodilo naselju Fond, vložila pobudo za revizijo. Kot je na novinarski konferenci spomnil župan Zoran Janković, pritožba namreč ni več mogoča.

Janković je to povedal v odgovoru na novinarsko vprašanje, kako komentira odločitev višjega sodišča, ki je v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond začeli jeseni 2009, zavrnilo pritožbe nasprotnih strani in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je parcelo z vrtovi prisodilo naselju Fond.

Poudaril je, da sicer sam sodb sodišč ne komentira, ker je zanj, kot je dodal, »sodišče edini kraj, kjer se lahko doseže pravica«. Ob tem je dodal, da preučujejo, kakšne možnosti imajo, glede na to, da pritožba ni več mogoča, »mogoč pa je poskus vložitve zahtevka za revizijo«.

Kot je napovedal, se bodo predstavniki Mestne občine Ljubljana še v tem tednu srečali s partnerji projekta Bežigrajski športni park (BŠP) – poslovnežem Jocem Pečečnikom in njegovim podjetjem Elektronček ter z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) – in pripravili predlog glede nadaljnjih pravnih poti.

Odločitev sodišča je vezana na parcelo, ki jo je MOL kot svoj delež vložila v podjetje BŠP. Višje sodišče je v prav vseh točkah zavrnilo pritožbi in potrdilo dosedanje ugotovitve ter odločitve. »S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi formalnopravno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju,« je ob odločitvi sodišča v imenu prebivalcev Fondovih blokov zapisala Karmen Stariha.

Mladi za podnebno pravičnost državo pozivajo k odkupu Plečnikovega stadiona

Mladi za podnebno pravičnost obsojajo dejanja policistov, potem ko so jih ti na petkovem protestu popisali po vstopu v Plečnikov stadion. Grožnje s tožbo, ki jih je izrekel lastnik stadiona Pečečnik, pa razumejo kot hud pritisk. Od vlade zahtevajo, da Plečnikov stadion odkupi država ter ga v uporabo in upravljanje ponudi javnosti.

Mladi za podnebno pravičnost so v petek organizirali Podnebni štrajk, s katerim so vladi sporočili, da se kljub obljubam na podnebno krizo ne odziva dovolj hitro in ambiciozno. Protest so se zaključili pred vrati Plečnikovega stadiona za Bežigradom, neuradni del pa so protestniki nadaljevali z zasaditvijo 20 dreves na stadionu.

Plečnikov stadion FOTO: Leon Vidic/Delo

»Ob koncu protesta so policisti začeli preverjati identiteto naključnih prisotnih udeležencev, celo nekaterih novinarjev in fotografov, ter si njihove osebne podatke zapisovali. Policija je protestnike začela popisovati ob izhodu, torej ko so stadion zapuščali, brez kakršnegakoli opozorila,« je v imenu Mladih za podnebno pravičnost v današnji izjavi za javnost pojasnila Brina Jeretina. Po njenih besedah jih policija pred vstopom ni pozvala, naj ne vstopajo na območje stadiona, čeprav so se pred vhodom zadržali vsaj 15 minut.

V gibanju so nato iz medijev izvedeli, da je menda Joc Pečečnik, lastnik družbe Bežigrajski športni park, popisanim grozil s tožbo, ker naj bi drevesa sadili na njegovem dvorišču. »Obsojamo dejanja policistov in grožnje s tožbo dojemamo kot hud pritisk na nas, predvsem zato, ker so bile v večji meri legitimirane mlade, tudi mladoletne osebe,« je poudarila Jeretina. Popisane je pozvala, naj se obrnejo na Pravno mrežo za varstvo demokracije, če bodo proti njim sproženi pravni postopki.

Kot so še poudarili v gibanju, »stadion zaradi zasebnih interesov in uničujoče politike župana Zorana Jankovića že več kot 16 let sameva«. Mednarodna organizacija Europa Nostra ga je leta 2019 prepoznala kot enega izmed sedmih primerov najbolj ogrožene kulturne dediščine v Evropi, so dodali.