MOL ob dnevu brez avtomobila poziva k var(č)nim potem

Evropski teden mobilnosti bo sklenjen jutri z dnevom brez avtomobila. Mestna občina Ljubljana (MOL), ki v tej pobudi sodeluje 22. leto zapored, bo jutri vsem uporabnikom omogočila brezplačno uporabo avtobusov na mestnih in integriranih linijah. Prav tako bo brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R.

MOL že ves teden omogoča brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti tudi vrtcem in osnovnim šolam v občini.

Na jutrišnji dan brez avtomobila bodo za motorni promet zaprte nekatere ceste, kjer bo potekal živahen program. V četrtni skupnosti Bežigrad bo med 9. in 13. uro zaprta Črtomirova ulica. V četrtni skupnosti Moste bo zaprta povezovalna pot od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga med 7. in 12.30 uro. V četrtni skupnosti Trnovo pa Eipprova ulica med 9. in 13. uro.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med 8. in 18. uro bo spremenjen tudi prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce tako kot vse druge dni v letu vabijo k trajnejši izbiri dostopa do gradu po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti so »varčne poti«, v MOL pa so slogan nadgradili v »var(č)ne poti«. S tem poudarjajo, da si vsa leta skupaj s sodelujočimi prizadevajo, da so trajnostne poti tudi varne.

Motoriziran promet povečuje tveganja za številne neljube učinke, od prometnih nesreč do tveganj za zdravje, ki so lahko tudi prikrita oziroma se pojavijo postopoma. Temu bi se lahko izognili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu in bolj zdravemu načinu premikanja. Hkrati želijo izpostaviti tudi finančne prednosti, ki jih tako posameznikom kot družbi dolgoročno prinese odločitev za trajnostne oblike mobilnosti, so zapisali na spletni strani MOL.