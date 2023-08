Molk poslanca SDS o dvigih gotovine

V nadaljevanju preberite:

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se za zdaj osredotoča predvsem na financiranje največje opozicijske stranke pred zadnjimi volitvami iz javnih proračunskih sredstev, naj bi predvidoma še prihodnji mesec izdala vmesno poročilo. To bi lahko odprlo še več vprašanj, koliko obvodov nekatere stranke in politiki uporabljajo za svoje financiranje. A kot vse kaže, bodo odgovore verjetno morale iskati tudi nadzorne institucije, saj so priče, kot je poslanec Zoran Mojškerc, raje tvegale kazen, kot odgovarjale na vprašanja članov komisije.