Monopolist na trgu s krvjo bi še zvišal ceno

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za zdravje so včeraj potekala pogajanja med UKC Ljubljana in Zavodom za transfuzijsko medicino (ZTM), vendar še niso prinesla rešitve. To bo treba najti do 18. februarja.

Po besedah zdravnika hematologa Sama Zvera, ki se je poleg direktorja UKC Marka Juga udeležil včerajšnjega sestanka, ta ni prinesel bistvenega napredka. Zver je dodal, da je bil zelo presenečen, ko se je na sestanku poleg v. d. direktorja ZTM Petra Kavčiča pojavil nekdanji direktor Igor Velušček, ki je bil z vodilnega položaja razrešen oktobra 2012. Tedanji upravni nadzor je namreč razkril različne nepravilnosti pri sklepanju pogodb...