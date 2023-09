Moraliziranje o nasilju ne bo prineslo rešitve

V nadaljevanju preberite:

Marsikomu se zdi na drugi strani prav, da je posnetek izživljanja dijakinje nad starejšimi v enem od slovenskih domov za upokojence prišel v javnost, saj je ta zato – znova – postala pozorna na institucionalno nasilje. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je ena od šestih starejših oseb doživela obliko nasilja. Temeljitih raziskav o razsežnosti nasilja nad starejšimi v Sloveniji ni.

Pri tem, kako hitro bo dogodek izza zaprtih vrat prišel v javnost – in na kakšen način bo nato obravnavan – igrajo veliko vlogo tako klasični kot novodobni mediji, le da imajo prvi (v večini) zavore, medtem ko drugi nimajo zadržkov pred kršenjem profesionalnih standardov«. Splet prenese vse, cenzura na družbenih medijih ne obstaja. Senzacionalni naslovi pritegnejo pozornost, in če bralcem in gledalcem obljubijo še videoposnetek dogodka, sta ogled oziroma klik zagotovljena.