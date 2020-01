Morebitne predčasne volitve aprila ali maja

Dušan Vučko. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kandidata za mandatarja lahko predlaga predsednik države, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.Ko je marca leta 2018 odstopil takratni predsednik vlade, se predsednik državeni odločil za to, da bi predlagal novega kandidata za mandatarja. Cerar je odstopil le nekaj mesecev pred volitvami, zato se je Pahor takrat odločil, da je primerneje razpisati predčasne parlamentarne volitve.direktor državne volilne komisijepravi, da je komisija v dobri kondiciji in pripravljena na morebitne predčasne volitve, saj imajo z njimi, glede na to, da bi bile že tretje, veliko izkušenj.Kot je dejal, se bodo njihove službe že danes lotile priprave aktov, potrebnih za izpeljavo predčasnih volitev, vse pa bo najprej odvisno od predsednika države Boruta Pahorja. Ta lahko po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin v 30 dneh (rok je z dogovorom mogoče tudi skrajšati) državnemu zboru predloži novega kandidata za mandatarja. Če predlagani ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik v 14 dneh predlaga istega ali novega kandidata, tega pa lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.Če predsednik ugotovi, da ni nobenega primernega kandidata oziroma noben ni izvoljen v parlamentu, predsednik republike razpusti parlament te razpiše predčasne volitve, razen če DZ v 48. urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovnih volitev predsednika vlade, kjer za izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Če poslanci tega ne storijo oziroma tudi na teh volitvah noben od kandidatov ne dobi potrebne večine glasov, predsednik republike razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Te morajo biti izpeljane najkasneje v 60 dneh in ne prej kot v 45. po sprejetju odločitve. Po Vučkovih besedah to pomeni, da bi predčasne volitve lahko imeli v mesecu aprilu ali maju.