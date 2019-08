»Morilski pohod« na lastovičja gnezda

V Sloveniji letno uničimo do dvesto gnezd lastovic. Foto Arhiv Dopps

Ljubljana – Ker se niso obnašale po pravilih zdraviliškega turizma, je vsaj trideset parov mestnih lastovk, pravi TjašaZagoršek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic, izgubilo svoje gnezdo na bazenskem kompleksu Term Olimia. In kako so končala njihova jajca in mladiči? Verjetno zelo podobno kot pred trgovino Tuš v Polzeli, na retorično vprašanje odgovarja Zagorškova. Tu so odstranili šestnajst gnezd.Pa ne le to. »Ko so delavci pometali mladiče iz domačega gnezda, so jih kot smeti pustili ležati na asfaltu,« dodaja. Na nezakonito odstranjevanje gnezd te zavarovane živalske vrste so Društvo opozorili ljudje. Zagorškova pa je o obeh primerih obvestila tudi pristojno inšpekcijo.»Medtem ko se Slovenija v svetu razglaša za zeleno destinacijo z bogato in ohranjeno naravo in nam zelene parole še kako ustrezajo za vabljenje turistov,« dodaja, »je resnica na domačem pragu žal pogosto drugačna. Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij. Naša nacionalna identiteta do narave prijaznih je s pobijanjem lastovk postavljena na laž.«Po podatkih iz poročila o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji letno uničimo med 50 in 200 lastovičjih gnezd v času gnezdilne sezone.