Morje bo znova poplavljalo

Po podatkih oddelka za hidrološke napovedi Agencije za okolje bo morje v soboto ob večerni plimi med 18. in 21. uro poplavilo nižje dele obale v višini med 15 in 30 centimetrov, so sporočili iz Centra za obveščanje.



V nedeljo bo v času jutranje plime med 6. in 10. uro morje poplavljalo predvidoma v nekoliko večjem obsegu, v višini med 25 in 40 centimetrov. V tem času bo zaradi burje najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu.



Po napovedih vremenoslovcev so danes sicer še rahlo deževalo, ponoči pa bodo padavine ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod v notranjosti tudi megleno. V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo povečini oblačno ali megleno. V torek bo pretežno oblačno, popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije lahko rahlo deževalo.