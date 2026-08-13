Morje pred Izolo ni več onesnaženo, vzroka (še) niso odkrili

Morje na dveh izolskih kopališčih ni več fekalno onesnaženo. Analiza vzorcev vode, ki so jih vzeli v sredo, je pokazala, da je v 100 mililitrih morja le še približno deset enot bakterij E.coli (dopustna meja je 500 enot). Ker je bil tak (ugoden) izid analize morja na kopalnem območju pri izolskem Svetilniku ugotovljen že dva dni zapored, od danes velja preklic odsvetovanja kopanja pri Svetilniku. V ponedeljek, 10. avgusta dopoldan pa je površinski morski tok obrnil običajno smer in je morje nosilo vodne mase proti slovenski obali (tudi proti Izoli). FOTO: HF Radar Mbp Nib V Izoli prepričani, da so razmere povsem varne za kopanje Na območju hotela Delfin je vzorec vode tudi bakteriološko neoporečen, vendar je bil v sredo odvzeti vzorec šele prvi tak neoporečen, zato morajo za preklic ...