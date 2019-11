Morje tokrat prizaneslo

Ob 6.20 je v Piranu morje poplavilo obalo. Oglasila se je sirena javnega alarmiranja, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. A hujšega ni bilo. Kot je za STA pojasnil poveljnik piranske civilne zaščite, plimovanje ni imelo posledic, saj ni poplavilo niti ceste, višina vode pa že upada. Novo obsežnejše plimovanje sicer pričakujejo s srede na četrtek, je dodal Štibilj.Danes bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod v notranjosti bo tudi megleno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinjJutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo povečini oblačno ali megleno. V torek bo pretežno oblačno, popoldne ponekod v notranjosti ni izključena kakšna kaplja dežja. V sredo bo oblačno, popoldne bo od zahoda pričelo deževati.