MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1.100 blagovnimi znamkami iz 22 držav, sejem pa bo po napovedih obiskalo okoli 50.000 ljudi. Pomembna novost letošnje izvedbe je jasnejša vsebinska razdelitev na dva osrednja sklopa – MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti. Na Celjskem sejmu obljubljajo pet dni raznolikega sejemskega in strokovnega dogajanja, novih idej, konkretnih rešitev ter priložnosti za poslovno in osebno povezovanje.

Letošnji MOS nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, saj njegovo osrednjo vsebinsko usmeritev predstavljata prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. MOS ostaja prostor, kjer podjetja iščejo nove poslovne partnerje in trge, obiskovalci pa lahko na enem mestu primerjajo ponudbo, pridobijo informacije ter poiščejo rešitve za dom, poslovanje in kakovostnejše življenje.

Dva vsebinska svetova za različne potrebe obiskovalcev

MOS 2026 bo vsebinsko razdeljen na dva osrednja sklopa: MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti. Razdelitev izhaja iz potreb dveh ključnih skupin obiskovalcev – splošne in poslovne javnosti – ter omogoča preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska.

MOS Svet bivanja bo ponudil rešitve s področij gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, stavbnega pohištva, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Pomemben del ponudbe bodo tudi turistične destinacije, možnosti za aktiven oddih ter lokalna ponudba hrane in pijače.

V ospredju bodo celovite rešitve, ki uporabnikom omogočajo zmanjšanje porabe energije in stroškov bivanja. Obiskovalci bodo lahko različne možnosti primerjali, izdelke preizkusili ter se o svojih projektih neposredno posvetovali s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki.

FOTO: Celjski Sejem - MOSS

MOS Svet poslovnih priložnosti bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Predstavljene bodo rešitve za podjetja, obrtnike in samostojne podjetnike – od avtomatizacije poslovnih procesov, finančnih in kadrovskih storitev do logistike, energetike, poslovnega svetovanja in novih tehnologij.

Sejem bo podjetjem omogočil neposreden stik s kupci, preverjanje odziva trga, predstavitev novih rešitev in sklepanje poslovnih partnerstev. Oba svetova bo povezovalo doživetje sejma – možnost, da obiskovalci izdelke in tehnologije vidijo, preizkusijo in spoznajo v živo.

Okrepljena mednarodna udeležba

Na MOS-u bodo neposredno sodelovali razstavljavci iz Albanije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Srbije in Slovenije, prek zastopnikov pa bodo predstavljene tudi blagovne znamke iz dodatnih 13 držav.

Gostujoča država bo letos Albanija, ki se bo s svojimi podjetji predstavila na skupnem razstavnem prostoru v dvorani L1. V okviru gostovanja bo potekal tudi Mednarodni poslovni forum Slovenija – Albanija: gospodarski most, namenjen vzpostavljanju neposrednih poslovnih stikov in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Na sejmu se bo tradicionalno predstavila Hrvaška obrtna zbornica, letos pa se ji bo s skupinsko predstavitvijo pridružila tudi Gospodarska zbornica Srbije. Z okrepljeno mednarodno udeležbo MOS dodatno utrjuje svojo vlogo regionalnega stičišča podjetij, institucij in poslovnih priložnosti.

FOTO: Celjski Sejem - MOSS

Od neodvisnih svetovanj do poslovnih forumov

Pomemben del MOS-a bo strokovni in spremljevalni program za splošne obiskovalce, stroko, poslovno javnost in mlade.

Na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK v dvorani C bodo vse dni sejma potekala individualna in neodvisna svetovanja pri gradnji in prenovi stavb. Obiskovalci bodo lahko pridobili konkretne nasvete glede svojih projektov, kino kotiček pa bo prikazoval primere dobrih praks pri gradnji in prenovi.

Aktualnim vprašanjem gradnje bosta namenjene strokovne dogodke Energetska in potresna prenova stavb, ki bo povezal vprašanja energetske učinkovitosti, potresne odpornosti in varovanja kulturne dediščine, ter Streha po ujmi – od prvega pregleda do kakovostne sanacije. Okrogla miza Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Ali je arhitekt strošek ali naložba? pa bo odprla vprašanja o vlogi arhitekta, kakovosti projektiranja in dolgoročni vrednosti investicije.

Društvo e-Mobilnost Slovenija bo pripravilo odprti forum o uporabi električnih vozil, prihrankih, polnilni infrastrukturi, dolgih poteh in aktualnih trendih e-mobilnosti.

Energetski odpornosti podjetij bo namenjena razprava Lasten vir, pameten hranilnik, odporno podjetje s podnaslovom Elektrifikacija kot strateška odločitev. Predstavniki stroke bodo razpravljali o povezovanju lastnega sončnega vira, pametnega hranilnika in elektrifikacije procesov – od ogrevanja in hlajenja do e-mobilnosti. Osredotočili se bodo na vprašanja, kdaj je takšna odločitev ekonomsko upravičena, kako jo učinkovito izpeljati, zakaj je zanjo danes pravi čas in kakšne priložnosti lahko podjetja pričakujejo.

FOTO: Celjski Sejem - MOSS

Poslovni del programa bodo med drugim zaznamovali 2. strokovni simpozij Javno naročanje z vizijo, 7. mestna konferenca Zavezništvo za Celje, Forum podjetnic, dogodek o kibernetski varnosti za mala in srednja podjetja, posvet o konkurenčnosti slovenskega turizma ter strokovna srečanja o energetski prenovi večstanovanjskih stavb in evropskem razvojnem okviru po letu 2027.

Posebna novost za najmlajše obiskovalce pa bo Baltazargrad, festivalska atrakcija iz Hrvaške, namenjena otrokom, starim od štiri do enajst let. Vsak dan med 9. in 18. uro bodo otroci vstopili v svet profesorja Baltazarja, spoznavali njegove izume in sodelovali na brezplačnih praktičnih delavnicah Baltazar Akademije. Kot mali kemiki in graditelji bodo izvajali varne poskuse, opazovali kemijske reakcije ter gradili stolpe, mostove in druge konstrukcije. Program bo skozi igro spodbujal ustvarjalnost, logično razmišljanje, sodelovanje ter zanimanje za naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko.

Do vključno 15. septembra je v spletni prodaji na voljo časovno omejena akcija 2 vstopnici za ceno 1.

Vstopnice so na voljo preko sistema Olaii: https://olaii.com/event/10390/58-mos/

Več informacij o sejmu, razstavljavcih in spremljevalnem programu je objavljenih na: https://ce-sejem.si/sejmi/mos/

Naročnik oglasne vsebine je Celjski sejem MOS