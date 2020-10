MOS letos prvič brezplačen in »online«

En klik do vseh razstavljavcev

Spletni MOS je edinstven

Tehnika, turizem in vse za dom

Tako je, MOS letos bo, ampak na spletu. Septembra bi moral Mednarodni obrtni sejem tradicionalno zaživeti že v svoji 53. izvedbi, a je podjetju Celjski sejem načrte prekrižala prepoved tovrstnih dogodkov, ki ji še vedno ni videti konca. Ampak to jih ne ustavlja.Kot pravi direktorica prodaje Celjskega sejma, trenutna situacija ni več tako trenutna, ampak že dolgotrajna. Zato so na Celjskem sejmu zavihali rokave in se odločili, da letošnji MOS kljub temu izpeljejo, ampak malo drugače. Razvili so interaktivni SPLETNI MOS – edini takšen dogodek in platformo v Sloveniji, ki ponuja približek pravega sejma, čeprav na spletu. Med 8. in 22. oktobrom 2020 bomo tako priča digitalni oživitvi dogodka s tradicijo, ki bo za obiskovalce tokrat popolnoma brezplačna.Obiskovalci bodo lahko spremljali vsa, enako kot na klasičnem sejmu, vse to na naslednji povezavi, ki bo aktivna z dnevom začetka Spletnega MOS-a:Vse na enem mestu, samo z nekaj kliki. Obiskovalcem ni treba opraviti nobene registracije, vse, kar morajo storiti, je, da kliknejo na povezavo, in že so jim na voljo vsi razstavljavci, razdeljeni po kategorijah, ki obiskovalce zanimajo. Prav tako si bodo lahko v živo ogledali predstavitve razstavljavcev po naprej določenem urniku, če pa jih bodo zamudili, bo možen ogled tudi za nazaj. Kjerkoli in kadarkoli.Izvršni direktor Celjskega sejmapojasnjuje, da se s Spletnim MOS-om želijo približati novim ciljnim skupinam in hkrati ohranjati stik z zvestimi obiskovalci. Razstavljavci in obiskovalci se bodo lahko povezovali s pomočjo klepetalnika v živo in video konferenc, kot sta Zoom in Skype, ter tako poskušali obuditi pristen stik v živo. Bistvena prednost Spletnega MOS-a je hitri dostop do ponudbe razstavljavcev po vseh napravah. Prvi vpogled v delovanje Spletnega MOS-a dobite v spodnjem posnetku.Bistvena prednost Spletnega MOS-a v primerjavi z drugimi tovrstnimi rešitvami je. Vse to se bo sočasno predvajalo na Facebook profilu Celjskega sejma, ki ima več kot 25.000 sledilcev, na YouTube kanalu in na uradni spletni strani.Letošnja izvedba sejma bo razdeljena na MOS Turizem, MOS Tehniko in najbolj obsežen MOS Dom, ki ga bodo združevali razstavljavci s področij stavbnega pohištva, ogrevanja in hlajenja, notranje opreme, gradbenega materiala in okolice hiše. Odlična priložnost, da še pred zimo poskrbite za svoj dom in okolico.