Moški preskočil ograjo na varovanem območju zunanjega ministrstva

Pred zunanjim ministrstvom je danes potekala policijska intervencija, potem ko je neznani moški preskočil ograjo pri stavbi konzularne službe, ki stoji čez cesto od glavne stavbe ministrstva. Varnostna služba ga je pridržala do prihoda policije, ta je nato poklicala reševalce.

Neznan moški je danes nekaj po 13. uri preskočil varnostno ograjo in nepooblaščeno vstopil na varovano območje zunanjega ministrstva v Ljubljani. Gre za stavbo na Šubičevi ulici 10, ki stoji čez cesto od glavne stavbe ministrstva, so sporočili z MZEZ.

Osebo je pogodbena varnostna služba, ki varuje objekte ministrstva, ustrezno obravnavala in zadržala do prihoda policistov. Ker je moški deloval zmedeno in dezorientirano, je policija na lastno pobudo poklicala nujno medicinsko pomoč.