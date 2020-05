Moški v uniformi ob meji z Italijo nameril puško v sprehajalca

»Z avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo«

Na slovenskem obrambnem ministrstvu so v prvem odzivu za STA sporočili, da domnevnega incidenta na meji zaenkrat ne morejo komentirati, saj še preverjajo resničnost navedb v članku.

V občini Hrpelje - Kozina blizu meje z Italijo je po navedbah Primorskega dnevnika pred dnevi prišlo do incidenta, ko naj bi moški v uniformi, domnevno Slovenske vojske, nameril puško v sprehajalca. Italijanska poslankanamerava zato zunanjega ministrapozvati, naj od slovenske strani zahteva pojasnila o dogodku.Tržaški dnevnik v slovenščini se sklicuje na izjave priče, 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji. Ta se je pred dnevi z dekletom sprehajal po gozdu na območju nad dolino Glinščice. Ko se je nekoliko oddaljil od dekleta, sta do njega prišla moška v vojaški opremi; eden je zahteval, naj se nemudoma ustavi.»Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je nek 'norec', ki se igra vojaka. Ukazal mi je, naj pokleknem. Z avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo,« je za Primorski dnevnik povedal 32-letnik, ki je ostal neimenovan. Ko sta moška ugotovila, da govori slovensko, sta se mu opravičila in ga izpustila.»Bil je vojak Slovenske vojske. Ni bil član kake varde. Utemeljil mi je, da s kolegom iščeta morebitne migrante, ki na tem območju dnevno prečkajo mejo in so na poti proti Italiji,« je še povedal za časnik.Italijanska poslanka iz vrst demokratov (PD) Serracchianijeva je sporočila, da je »v zvezi z novicami o zaskrbljujočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo« na kratko že obvestila zunanje ministrstvo, ministra Luigija Di Maia pa bo pozvala, naj od slovenske vlade zahteva pojasnilo o vseh vidikih tega dogodka, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.Kot je poslanka dodala po navedbah Anse, je »nesprejemljivo, če držijo navedbe, da se v bližini naše meje gibljejo oboroženi pripadniki paravojaških struktur«.