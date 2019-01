Mostovi za vključevanje mladih

Ljubljana – V letu 2018 je šolske klopi v EU pred zaključkom izobraževanja zapustilo dvakrat več mladih, ki so bili rojeni v tujini, kot domačinov, kaže Unescovo poročilo Global Education Monitoring, v katerem pozivajo države, naj s politikami in prakso v družbi gradijo mostove, in ne zidov.Migranti, begunci in notranje razseljene osebe so med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva kjerkoli v svetu, trenutno pa zakonodaja in njeno izvajanje ne ustrezata potrebam otrok priseljencev in beguncev ter ne omogočata, da bi polno razvili potenciale, je splošna ocena na globalni ravni avtorjev Unescovega poročila, ki so ga objavili ...