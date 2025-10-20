Delo osebam z motnjo v duševnem razvoju daje potrditev, da so vredni

V nadaljevanju preberite:

Center Janeza Levca je konec tedna v Ljubljani pripravil mednarodno konferenco o izobraževanju in vključevanju oseb z motnjo v duševnem razvoju v različna delovna okolja. Ti ljudje se lahko naučijo opravljati marsikatero delo, potrebujejo pa podporo in predvsem odprte delodajalce. Kot so razlagali govorci, delo zanje ni le služba, ampak potrditev družbe, da so vredni.

Ravnatelj Centra Janeza Levca Matej Rovšek je na mednarodni konferenci spomnil, da je bilo leta 1991 98 odstotkov učencev, ki so končali njihov prilagojeni program, redno zaposlenih. V povsem »običajnih« službah. Danes je zgodba drugačna, za preveč mladih z motnjo v duševnem razvoju se po koncu izobraževanja vrata zapro. Tudi te odgovore je iskala mednarodna konferenca in pokazala, da vendarle ni vse črno. Po sprejetju zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki velja že dvajset let, se namreč situacija vsako leto izboljšuje, za učence, ki končajo posebni program, pa je veliko prinesel tudi zakon o socialnem vključevanju, ki je začel veljati leta 2019.

Veliko pa je v Sloveniji odvisno od šol, je povedal Rovšek, ki je spomnil, da je posebni program najdaljši izobraževalni program na svetu, saj traja od 6. do 26. leta. Poudaril je, da tako nekateri zamudijo vključevanje v delo, zato jih v Centru Janeza Levca začnejo usmerjati že od 18. leta: »Če ima šola tako orientacijo, potem je zelo veliko njenih učencev tudi zaposlenih.«