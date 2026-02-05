E-volitve: Možen je en dober razplet in veliko slabih

Možnosti, da bi volilni upravičenci svoj glas na volitvah lahko oddali tudi z elektronskim glasovanjem ali telefonsko, stroka nasprotuje z argumenti, ki se zaradi razvoja tehnologije niso zmanjšali, ampak še okrepili. Prav zaradi sporne varnosti je bil v DZ v torek zavrnjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o e-volitvah, ki so ga vložili Demokrati Anžeta Logarja.

Ideja o elektronskem glasovanju oziroma v primeru predloga Demokratov neposrednem spletnem glasovanju na daljavo kot dodatni izbirni možnosti oddaje glasu volivk in volivcev se v javni polemiki pojavi približno vsakih deset let. Tokrat so jo obudili Mladi demokrati, predlog, da bi prek računalnikov in pametnih telefonov lahko volili od doma ali iz tujine, pa so utemeljevali z zgledom Estonije, kjer glasovanje že od leta 2007 poteka (tudi) elektronsko. A tej praksi kljub nekaterim previdnim poskusom posameznih držav ne sledi večji del preostalega sveta.