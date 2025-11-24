Da bi ustavili beg možganov v tujino, je nujno izboljšati plače

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj pripravljajo novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, se regiji Pomurje in Podravje še vedno spopadata z velikim odlivom visoko izobraženega kadra in delovne sile v osrednjo Slovenijo in Avstrijo. Na ministrstvu, ki ga vodi Aleksander Jevšek, ugotavljajo, do so se razlike obeh regij do drugih v državi povečale zaradi delovanja tržnih sil in nezadostne regionalne politike v zadnjih desetih letih.

Dokument ministrstva, na podlagi katerega nastaja strategija, ponazarja, da je daleč pred vsemi drugimi osrednjeslovenska regija, ki ustvarja približno 40 odstotkov skupne bruto dodane vrednosti in dosega skoraj 150 odstotkov povprečne razvitosti Slovenije. Preostalih enajst regij je pod povprečjem. Pomurje in Podravje sta v osnutku strategije večkrat izpostavljeni v negativnem smislu. Na ministrstvu sicer napovedujejo, da bi bila novela zakona na vladi lahko sprejeta do konca leta.