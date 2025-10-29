Možganska kap vsak dan prizadene 12 Slovencev

Možganska kap je ena najpomembnejših javnozdravstvenih težav sodobnega časa, saj je vzrok za visoko umrljivost in trajno invalidnost. Kampanja ob današnjem svetovnem dnevu možganske kapi je osredotočena na resnice o okrevanju po možganski kapi, letošnje geslo pa je Minute, ki rešujejo življenja.

V Sloveniji možgansko kap vsako leto doživi 4400 ljudi, kar pomeni približno 12 novih primerov na dan. Skoraj četrtina bolnikov umre leto dni po dogodku. Približno 30 odstotkov bolnikov kap prizadene v starosti od 18 do 65 let, to je v aktivnem delovnem obdobju.

Strošek zdravljenja in posledic kapi po svetu je ocenjen na 845 milijard evrov na leto.

Po oceni Safe Stroke Alliance for Europe je v Sloveniji kap prizadela 0,9 odstotka prebivalcev, ni pa podatka, koliko jih živi za posledicami kapi. V Evropi s posledicami kapi živi 9,53 milijona ljudi, v svetu pa 93,8 milijona. Strošek zdravljenja in posledic kapi po svetu je ocenjen na 845 milijard evrov na leto.

V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarjajo na preventivo in pomen hitrega ukrepanja. Pri tem so pomembni znaki možganske kapi GROM; G pomeni govor, ali lahko človek govori jasno in razumljivo; R pomeni, ali lahko prizadeti dvigne roko in jo tam zadrži; O je osredotočena na obraz, ali se človek lahko nasmehne in ali ima povešen ustni kot; M pa pomeni minute, torej takoj pokličite številko 112.

GROM nadgradili z GROM V2

Dr. Janja Pretnar Oblak, nevrologinja in predstojnica KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na UKC Ljubljana, je opozorila, da so prepoznavni znaki kapi GROM nadgrajeni z različico 2 oziroma GROM V2, pri čemer smo pozorni tudi na nenaden pojav vrtoglavice in nenadne težave z vidom. Ob nastopu teh znakov je treba ukrepati takoj, pomagati pa je mogoče v roku do 24 ur.

V zadnjih treh desetletjih so se uveljavile učinkovite metode zdravljenja, kot sta intravenska tromboliza in mehanska trombektomija, vendar sta uspešni le v zelo ozkem terapevtskem oknu, pravi dr. Janja Pretnar Oblak. To pa zahteva dobro organiziran zdravstveni sistem, hitro diagnostiko in dostop do strokovnjakov.

Evropska organizacija za možgansko kap je že leta 2018 pripravila akcijski načrt Stroke Action Plan for Europe – SAPE, glavni cilji so do leta 2030 zmanjšati absolutno število možganske kapi za deset odstotkov, omogočiti dostopnost intravenske trombolize vsaj pri 15 odstotkih oziroma do endovaskularnega zdravljenja vsaj pri petih odstotkih vseh ishemičnih možganskih kapi. Novost je tudi novo zdravilo za izvedbo intravenske trombolize, nova učinkovina ima večjo sposobnost razgrajevanja krvnih strdkov. Še vedno pa sta najpomembnejša zdrav življenjski slog ter redno merjenje tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.